НАТО подливает масла в огонь на Украине, чтобы вызвать взрыв во всём мире.

Об этом заявил бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

«Эти безумцы хотят любой ценой постоянно подливать масла в огонь, чтобы поддерживать войну и вызвать взрыв во всём мире», — написал Филиппо в Twitter.

Он призвал немедленно остановить руководство альянса.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО де-юре принимают участие в конфликте вокруг Украины, это несёт риски военного столкновения ядерных держав.

Американский военный эксперт Джон Дени заявил, что принятие Украины в НАТО сорвёт процесс политического урегулирования конфликта, убедит Москву в правильности своей политики и подорвёт принципы альянса.