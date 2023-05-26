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Бывший депутат ЕП Филиппо: НАТО подливает масла в огонь на Украине с целью вызвать взрыв

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НАТО подливает масла в огонь на Украине, чтобы вызвать взрыв во всём мире.
Бывший депутат ЕП Филиппо: НАТО подливает масла в огонь на Украине с целью вызвать взрыв
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

«Эти безумцы хотят любой ценой постоянно подливать масла в огонь, чтобы поддерживать войну и вызвать взрыв во всём мире», — написал Филиппо в Twitter.

Он призвал немедленно остановить руководство альянса.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО де-юре принимают участие в конфликте вокруг Украины, это несёт риски военного столкновения ядерных держав.

Американский военный эксперт Джон Дени заявил, что принятие Украины в НАТО сорвёт процесс политического урегулирования конфликта, убедит Москву в правильности своей политики и подорвёт принципы альянса.

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