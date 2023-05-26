Бывший депутат ЕП Филиппо: НАТО подливает масла в огонь на Украине с целью вызвать взрыв
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Об этом заявил бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.
«Эти безумцы хотят любой ценой постоянно подливать масла в огонь, чтобы поддерживать войну и вызвать взрыв во всём мире», — написал Филиппо в Twitter.
Он призвал немедленно остановить руководство альянса.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО де-юре принимают участие в конфликте вокруг Украины, это несёт риски военного столкновения ядерных держав.
Американский военный эксперт Джон Дени заявил, что принятие Украины в НАТО сорвёт процесс политического урегулирования конфликта, убедит Москву в правильности своей политики и подорвёт принципы альянса.