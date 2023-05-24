Генсек НАТО Столтенберг исключил вступление Украины в альянс во время конфликта
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Об этом он сказал на форуме в Брюсселе.
«Вступление Украины в НАТО во время войны невозможно», — цитирует Столтенберга ТАСС.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО де-юре принимают участие в конфликте вокруг Украины, это несёт риски военного столкновения ядерных держав.
Американский военный эксперт Джон Дени заявил, что принятие Украины в НАТО сорвёт процесс политического урегулирования конфликта, убедит Москву в правильности своей политики и подорвёт принципы альянса.