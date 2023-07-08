«Продолжает поднимать ставки»: Москва заявила о жестокости решения Вашингтона передать Киеву кассетные боеприпасы

Решение Вашингтона о поставках киевскому режиму кассетных боеприпасов — ещё одно вопиющее проявление агрессивного антироссийского курса США, нацеленного на максимальное затягивание конфликта на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее посол России в США Анатолий Антонов отметил цинизм и жестокость, с которыми Вашингтон подошёл к вопросу о передаче смертоносного оружия Киеву. По его словам, решение о поставке таких вооружений — это жест отчаяния, говорящий об осознании США и их сателлитами своего бессилия, поскольку на Западе не хотят признавать собственные неудачи и провал попыток ВСУ провести наступление на российские регионы. По мнению экспертов, учитывая террористический характер киевского режима, ВСУ вполне могут использовать кассетные боеприпасы и против мирного населения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение администрации Джо Байдена о поставках киевскому режиму кассетных боеприпасов ещё одним вопиющим проявлением агрессивного антироссийского курса США, нацеленного на максимальное затягивание конфликта на Украине.

«Речь идёт о циничной попытке продлить агонию нынешних украинских властей, не считаясь с жертвами среди гражданского населения. В Вашингтоне прекрасно осознают, что «обещания» укронацистов применять это оружие неизбирательного действия «аккуратно» и «ответственно» ничего не стоят. Под ударом, как это происходило всякий раз, когда Украине передавались всё более смертоносные американо-натовские системы вооружений, окажутся мирные люди», — подчеркнула Захарова.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы СМИ, подчеркнул, что Белый дом «полностью проигнорировал тезисы об антигуманности подобного шага, озвученные экспертами, правозащитниками, законодателями».

«Теперь по вине США на многие годы возникнет риск, что на несработавших суббоеприпасах будут подрываться ни в чём не повинные мирные люди», — сказал Антонов.

Кроме того, по словам дипломата, Вашингтон проигнорировал негативное мнение даже своих союзников относительно опасности использования кассетных боеприпасов неизбирательного действия.

Также по теме «Большие надежды»: Белый дом активно обсуждает возможность поставок Киеву кассетных боеприпасов Белый дом активно обсуждает вопрос поставок Киеву кассетных боеприпасов, но каких-либо объявлений по данному поводу пока нет, сообщил...

«И это при том, что среди членов Североатлантического альянса есть немало государств, которые участвуют в известной Конвенции по кассетным боеприпасам. Ничего не стоят для администрации также озабоченности Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша», — сказал Антонов.

Напомним, 7 июля заместитель официального представителя Генсека всемирной организации Фархан Хак заявил во время брифинга, что Гутерреш выступает против применения кассетных боеприпасов на поле боя и поддерживает конвенцию, которая запрещает их использование.

В свою очередь, Коалиция по кассетным боеприпасам, которая на общественных началах добивается запрета этого вида оружия, опубликовала на своём сайте заявление, в котором сообщила, что потрясена решением США поставить их на Украину. Заместитель председателя правления коалиции Пол Хэннон призвал участников Конвенции по кассетным боеприпасам выступить против любой передачи и использования этого вида оружия. Хэннон подчеркнул, что этот шаг Вашингтона приведёт к «ужасным жертвам среди украинского мирного населения».

По словам Анатолия Антонова, решение отправить кассетные боеприпасы киевскому режиму — это «жест отчаяния».

«Такая мера говорит об осознании США и их сателлитами своего бессилия. Однако здесь не хотят признавать собственные неудачи и провал попыток ВСУ провести наступление на российские регионы. Поэтому и совершают новые безумства», — отметил дипломат.

По мнению Антонова, американские власти настолько одержимы идеей нанесения поражения России, что «не осознают тяжести своих поступков», способствуют лишь росту числа жертв и «продлевают агонию киевского режима».

«С упорством, достойным лучшего применения, Вашингтон продолжает поднимать ставки в конфликте. Глубокая вовлечённость США в противостояние на Украине и без кассетных боеприпасов ни у кого не вызывала сомнений. Однако нынешний уровень американских провокаций и правда зашкаливает, приближая человечество к новой мировой войне», — заявил Антонов.

Вместе с тем глава российской дипмиссии в США выразил уверенность, что накачка Украины оружием никак не повлияет на достижение целей специальной военной операции.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в Telegram-канале видео, в котором бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, выступая перед журналистами в феврале 2022 года, говорит, что «применение кассетных боеприпасов — это военное преступление».

Посольство России в США

AP

© Susan Walsh

«Недостаточно артиллерии»

Напомним, 7 июля во время брифинга советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что, осознавая опасность применения этого вида оружия для мирного населения, США всё-таки приняли решение поставить Украине кассетные боеприпасы.

«Мы понимаем, что кассетные боеприпасы создают риск в том, что касается вреда для мирного населения от неразорвавшихся снарядов, поэтому мы откладывали... это решение так долго, как только могли. Но ведь также есть огромный риск вреда для мирного населения в случае, если российские войска и танки преодолеют украинские позиции и займут ещё больше украинской территории, взяв под свой контроль ещё больше мирного украинского населения, — ввиду того, что у Украины недостаточно артиллерии. Для нас это недопустимо», — заявил Салливан.

По его словам, решение о передаче этих вооружений было «сложным», но Украина предоставила «письменные заверения», что она будет использовать кассетные боеприпасы «крайне осторожно — так, чтобы минимизировать любой риск для мирного населения».

При этом Салливан считает, что решение о передаче Киеву кассетных боеприпасов «никоим образом» не нарушит единство, которое якобы наблюдается среди членов НАТО в преддверии саммита альянса в Вильнюсе, а решение о передаче кассетных боеприпасов объяснил нехваткой обычных артиллерийских запасов не только у ВСУ, но и у самих США.

«Мы предоставили Украине исторический объём унитарных артиллерийских снарядов и наращиваем темпы их внутреннего производства. Мы уже наблюдаем существенный рост производства, однако этот процесс по-прежнему будет требовать времени, поэтому крайне важно будет предоставить Украине поставки по мере того, как мы наращиваем наше внутреннее производство. Ни в какой момент этого конфликта Украину беззащитной мы не оставим — и точка», — пообещал Салливан.

Президент США Джо Байден

AFP

© Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

В свою очередь, президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что конфликт на Украине «завязан на боеприпасах», запас которых у ВСУ «на исходе».

«А у нас (США. — RT) их мало... Но главное заключается в следующем: либо у них есть оружие, чтобы остановить русских сейчас и не дать им воспрепятствовать украинскому наступлению в этих районах, либо у них его нет. И я считаю, что им потребовалось такое оружие», — сказал Байден.

Как пояснила пресс-служба Пентагона, кассетные боеприпасы, впервые передаваемые на вооружение ВСУ, будут взяты из запасов Минобороны США.

«Они предназначены для рассеивания суббоеприпасов с воздуха, что позволит Украине поражать обширные зоны с закрепившимися там российскими войсками и техникой», — говорится в заявлении военного ведомства США.

По словам замглавы Пентагона Колина Каля, поставка таких боеприпасов якобы необходима и отвечает «неотложности настоящего момента» на фоне контрнаступления ВСУ, которое, по его словам, идёт медленнее, «чем то, на что мы надеялись».

«Это делается для того, чтобы у украинцев была уверенность в том, что у них есть всё необходимое. Но, откровенно говоря, также и для того, чтобы русские знали, что украинцы остаются в игре», — сказал он.

Однако, отвечая на вопрос журналистов о пролонгированной опасности применения кассетных боеприпасов для мирного населения, Каль сделал странный вывод: гибель гражданских от бомб менее опасна для них, чем победа России на поле боя.

«Так же, как и все, я обеспокоен гуманитарной ситуацией (в результате применения кассетных боеприпасов. — RT), однако самое худшее для гражданского населения Украины — это победа России. И поэтому важно, чтобы русские её не добились», — заявил замглавы Пентагона.

Выгодная утилизация

Как отметил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, кассетные боеприпасы опаснее, чем обычные, тем, что «накрывают намного большую территорию».

«США надеются, что это им поможет контролировать военную эскалацию на Украине на фоне практически исчерпанных запасов обычных снарядов. Более того, поставка кассетных боеприпасов выгодна Соединённым Штатам, которые таким образом утилизируют вышедшие из срока годности снаряды не у себя на территории: это было бы дорого и хлопотно, а также стоило бы больших денег. Они просто хотят отправить их на Украину», — сказал эксперт в беседе с RT.

Схожего мнения придерживается и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов. Вместе с тем решение о передаче кассетных боеприпасов, по его словам, очень спорное даже с точки зрения стран коллективного Запада.

«Многие партнёры по НАТО не поддержали решение США снабдить ВСУ кассетными боеприпасами. В свою очередь, Вашингтон таким образом пытается компенсировать катастрофическую нехватку снарядов, поставляемых Украине из стран альянса. За счёт кассетных боеприпасов киевский режим, по всей видимости, намерен бороться в том числе с широкой системой минных полей, которая в настоящий момент создана ВС РФ в зоне СВО», — рассказал эксперт в комментарии RT.

Кроме того, как сказал Семибратов, несмотря на заверения США, что ВСУ будут использовать кассетные боеприпасы «крайне осторожно», прежний опыт использования западного оружия киевским режимом говорит об обратном.

«В зоне непосредственной угрозы применения этих боеприпасов не только Донбасс — особенно Донецк, находящийся в непосредственной близости от линии соприкосновения, но и приграничные населённые пункты в Белгородской, Курской и Брянской областях. Понимая террористический характер киевского режима и то, что он бьёт по мирным кварталам западным оружием, включая РСЗО HIMARS и ракеты Storm Shadow, понятно, что ВСУ с большой долей вероятности будут использовать кассетные боеприпасы и против мирного населения», — заключил аналитик.