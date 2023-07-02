Newsweek: Россия знает, что у стран Запада почти не осталось ПЗРК Stinger для ВСУ

У стран Запада почти не осталось ПЗРК Stinger для украинской армии, и Россия знает об этом, пишет газета Newsweek.

«Stinger, по сути, закончились, и Россия теперь это знает», — заявил военный эксперт Аллан Орр.

В материале говорится, что нехватка ПЗРК затруднила украинское контрнаступление.

Также автор статьи отмечает, что США привлекают пожилых инженеров для того, чтобы нарастить производство Stinger.

Ранее латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил, что Латвия передала Вооружённым силам Украины все имеющиеся у неё ПЗРК Stinger, а также скоро отправит все свои вертолёты.