Newsweek: Россия знает, что у стран Запада почти не осталось ПЗРК Stinger для ВСУ
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- © Iryna Rybakova
«Stinger, по сути, закончились, и Россия теперь это знает», — заявил военный эксперт Аллан Орр.
В материале говорится, что нехватка ПЗРК затруднила украинское контрнаступление.
Также автор статьи отмечает, что США привлекают пожилых инженеров для того, чтобы нарастить производство Stinger.
Ранее латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил, что Латвия передала Вооружённым силам Украины все имеющиеся у неё ПЗРК Stinger, а также скоро отправит все свои вертолёты.