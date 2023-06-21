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Премьер Кариньш: Латвия передала Украине все свои ПЗРК Stinger и отдаст все вертолёты

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Латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил, что Латвия передала Вооружённым силам Украины все имеющиеся у неё ПЗРК Stinger, а также скоро отправит все свои вертолёты.
Премьер Кариньш: Латвия передала Украине все свои ПЗРК Stinger и отдаст все вертолёты
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Emmi Korhonen

Об этом политик сказал в ходе конференции, посвящённой восстановлению Украины.

По его словам, правительство Латвии потратило на поддержку Украины более 1,3% ВВП.

«Все наши ракеты Stinger сейчас на Украине, у нас есть флот вертолётов... мы пошлём их Украине, их можно использовать, они хорошо выглядят», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, добавил Кариньш, Латвия намерена обучить в текущем году около 3 тыс. военных ВСУ.

Ранее Минобороны Латвии подтвердило, что на Украине находятся латвийские военные для выполнения вспомогательных функций, в том числе охраны латвийского посольства и грузов.

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