Премьер Кариньш: Латвия передала Украине все свои ПЗРК Stinger и отдаст все вертолёты
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Об этом политик сказал в ходе конференции, посвящённой восстановлению Украины.
По его словам, правительство Латвии потратило на поддержку Украины более 1,3% ВВП.
«Все наши ракеты Stinger сейчас на Украине, у нас есть флот вертолётов... мы пошлём их Украине, их можно использовать, они хорошо выглядят», — цитирует его РИА Новости.
Кроме того, добавил Кариньш, Латвия намерена обучить в текущем году около 3 тыс. военных ВСУ.
Ранее Минобороны Латвии подтвердило, что на Украине находятся латвийские военные для выполнения вспомогательных функций, в том числе охраны латвийского посольства и грузов.