Премьер Кариньш: Латвия передала Украине все свои ПЗРК Stinger и отдаст все вертолёты

Латвийский премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил, что Латвия передала Вооружённым силам Украины все имеющиеся у неё ПЗРК Stinger, а также скоро отправит все свои вертолёты.

Об этом политик сказал в ходе конференции, посвящённой восстановлению Украины.

По его словам, правительство Латвии потратило на поддержку Украины более 1,3% ВВП.

«Все наши ракеты Stinger сейчас на Украине, у нас есть флот вертолётов... мы пошлём их Украине, их можно использовать, они хорошо выглядят», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, добавил Кариньш, Латвия намерена обучить в текущем году около 3 тыс. военных ВСУ.

Ранее Минобороны Латвии подтвердило, что на Украине находятся латвийские военные для выполнения вспомогательных функций, в том числе охраны латвийского посольства и грузов.