Минобороны Латвии подтвердило нахождение на Украине военных для вспомогательных функций

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Минобороны Латвии подтвердило, что на Украине находятся латвийские военные для выполнения вспомогательных функций, в том числе охраны латвийского посольства и грузов.

СМИ со ссылкой на, предположительно, секретные документы Пентагона сообщали, что на Украине находятся группы военных спецназа из США и ряда стран Европы, в том числе 17 военных из Латвии.

«Латвия направила на Украину солдат для выполнения определённых вспомогательных функций, в том числе охраны посольства Латвии на Украине и охрану грузов», — цитирует сообщение латвийского военного ведомства РИА Новости со ссылкой на агентство LETA.

Отмечается, что латвийские военные не участвуют в боевых действиях.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что небольшое количество бойцов американских сил спецназначения присутствуют на территории посольства США в Киеве.

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