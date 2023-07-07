Замглавы Пентагона: контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем США надеялись

Заместитель главы Пентагона Колин Каль признал, что контрнаступление украинских войск продвигается медленнее, чем США надеялись.

«Оно (контрнаступление. — RT) медленнее, чем то, на что мы надеялись. Украинские должностные лица сказали то же самое. Но у Украины ещё осталось много боевой мощи. И, на самом деле, большая часть этой мощи ещё не была выведена на поле боя», — сказал он.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также признал, что контрнаступление Вооружённых сил Украины продвигается тяжело.

Американский ведущий Гарланд Никсон выразил мнение, что у украинской армии не было шансов на успешное проведение контрнаступления.