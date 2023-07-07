В Белом доме признали, что контрнаступление ВСУ продвигается тяжело
Советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что контрнаступление Вооружённых сил Украины продвигается тяжело.
- AP
- © Anadolu Agency
«Оно продвигается тяжело», — констатировал он.
Салливан добавил, что российская армия хорошо подготовилась для отражения атаки.
Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что так называемое украинское контрнаступление захлёбывается.
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