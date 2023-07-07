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В Белом доме признали, что контрнаступление ВСУ продвигается тяжело

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Советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что контрнаступление Вооружённых сил Украины продвигается тяжело.
В Белом доме признали, что контрнаступление ВСУ продвигается тяжело
  • AP
  • © Anadolu Agency

«Оно продвигается тяжело», — констатировал он.

Салливан добавил, что российская армия хорошо подготовилась для отражения атаки.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что так называемое украинское контрнаступление захлёбывается.

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