Коалиция по кассетным боеприпасам потрясена решением США поставить это оружие Украине

Коалиция по кассетным боеприпасам, которая добивается запрета этого вида оружия, заявила, что потрясена решением США поставить кассетные боеприпасы на Украину.

По заявлению коалиции, данное решение будет способствовать «ужасным жертвам среди украинского мирного населения».

«Государства-участники конвенции по кассетным боеприпасам должны выступить против любой передачи и использования этого оружия», — приводит текст заявления РИА Новости.

Кроме того, в коалиции отметили, что Украина и так загрязнена взрывоопасными пережитками и наземными минами.

Ранее сообщалось, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.

Позже советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США осознают опасность кассетных боеприпасов для населения Украины.