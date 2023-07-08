Коалиция по кассетным боеприпасам потрясена решением США поставить это оружие Украине
По заявлению коалиции, данное решение будет способствовать «ужасным жертвам среди украинского мирного населения».
«Государства-участники конвенции по кассетным боеприпасам должны выступить против любой передачи и использования этого оружия», — приводит текст заявления РИА Новости.
Кроме того, в коалиции отметили, что Украина и так загрязнена взрывоопасными пережитками и наземными минами.
Ранее сообщалось, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.
Позже советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США осознают опасность кассетных боеприпасов для населения Украины.