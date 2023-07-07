Джейк Салливан: США осознают опасность кассетных боеприпасов для населения Украины

США признают, что американские кассетные боеприпасы несут опасность для населения Украины, но успех российских войск на поле боя неприемлем для Вашингтона, заявил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Мы признаём, что кассетные боеприпасы создают риски для населения из-за неразорвавшихся снарядов. Поэтому мы откладывали это решение так долго, как могли. Но ещё есть большой риск для населения, если российские военные и танки преодолеют украинские позиции и возьмут под контроль новые украинские территории вместе с гражданскими, потому что у Украины недостаточно артиллерии. Для нас это недопустимо», — сказал он.

По словам Салливана, Соединённые Штаты поставят Украине кассетные боеприпасы, это станет промежуточным вариантом на время наращивания производства артиллерийских снарядов для украинской армии.