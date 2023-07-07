Джейк Салливан: США осознают опасность кассетных боеприпасов для населения Украины
- AP
- © Patrick Semansky
«Мы признаём, что кассетные боеприпасы создают риски для населения из-за неразорвавшихся снарядов. Поэтому мы откладывали это решение так долго, как могли. Но ещё есть большой риск для населения, если российские военные и танки преодолеют украинские позиции и возьмут под контроль новые украинские территории вместе с гражданскими, потому что у Украины недостаточно артиллерии. Для нас это недопустимо», — сказал он.
По словам Салливана, Соединённые Штаты поставят Украине кассетные боеприпасы, это станет промежуточным вариантом на время наращивания производства артиллерийских снарядов для украинской армии.