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Джейк Салливан: США осознают опасность кассетных боеприпасов для населения Украины

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США признают, что американские кассетные боеприпасы несут опасность для населения Украины, но успех российских войск на поле боя неприемлем для Вашингтона, заявил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
Джейк Салливан: США осознают опасность кассетных боеприпасов для населения Украины
  • AP
  • © Patrick Semansky

«Мы признаём, что кассетные боеприпасы создают риски для населения из-за неразорвавшихся снарядов. Поэтому мы откладывали это решение так долго, как могли. Но ещё есть большой риск для населения, если российские военные и танки преодолеют украинские позиции и возьмут под контроль новые украинские территории вместе с гражданскими, потому что у Украины недостаточно артиллерии. Для нас это недопустимо», — сказал он.

По словам Салливана, Соединённые Штаты поставят Украине кассетные боеприпасы, это станет промежуточным вариантом на время наращивания производства артиллерийских снарядов для украинской армии.

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