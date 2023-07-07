Белый дом: США поставят Украине кассетные боеприпасы
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«Мы уже поставили Украине историческое количество некассетных боеприпасов и наращиваем их производство внутри страны», — сказал Салливан.
Он подчеркнул, что этот процесс потребует времени.
«Поэтому важно будет обеспечить Украину этим мостом поставок», — отметил чиновник.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что возможная поставка Украине кассетных боеприпасов со стороны США станет очередным шагом к эскалации.