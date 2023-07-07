Белый дом: США поставят Украине кассетные боеприпасы

Соединённые Штаты поставят Украине кассетные боеприпасы, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Поставка этих боезарядов станет промежуточным вариантом на время наращивания производства артиллерийских снарядов для украинской армии.

«Мы уже поставили Украине историческое количество некассетных боеприпасов и наращиваем их производство внутри страны», — сказал Салливан.

Он подчеркнул, что этот процесс потребует времени.

«Поэтому важно будет обеспечить Украину этим мостом поставок», — отметил чиновник.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что возможная поставка Украине кассетных боеприпасов со стороны США станет очередным шагом к эскалации.