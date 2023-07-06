Небензя назвал шагом в сторону эскалации возможную поставку Украине кассетных боеприпасов
- AFP
«Это очередной шаг в сторону эскалации конфликта», — цитирует дипломата РИА Новости.
Ранее CBS сообщал, что США на этой неделе могут принять решение об отправке Украине кассетных боеприпасов.
Позже газета The New York Times заявила, что американская администрация согласовала поставки Киеву кассетных боеприпасов.
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны. США и Украина в их число не входят.