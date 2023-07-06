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CBS: США на неделе могут принять решение об отправке Украине кассетных боеприпасов

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Власти США уже на текущей неделе могут принять решение насчёт того, одобрить ли поставку Украине кассетных боеприпасов.

Об этом информирует телеканал CBS

«США рассматривают возможность одобрения давнего запроса Украины на кассетные боеприпасы», — говорится в публикации.

По данным телеканала, площадь поражения одного такого снаряды примерно в пять раз выше, чем у боеприпасов обычного типа.

Отмечается, что кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны. США и Украина в их число не входят. 

Ранее сообщалось, что в американской администрации активизировались обсуждения о возможности поставок Украине кассетных боеприпасов.

Также, по словам заместителя помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лауры Купер, Вашингтон считает, что кассетные боеприпасы пригодились бы украинским вооружённым силам в ходе конфликта.

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