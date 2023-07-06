CBS: США на неделе могут принять решение об отправке Украине кассетных боеприпасов
Об этом информирует телеканал CBS.
«США рассматривают возможность одобрения давнего запроса Украины на кассетные боеприпасы», — говорится в публикации.
По данным телеканала, площадь поражения одного такого снаряды примерно в пять раз выше, чем у боеприпасов обычного типа.
Отмечается, что кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны. США и Украина в их число не входят.
Ранее сообщалось, что в американской администрации активизировались обсуждения о возможности поставок Украине кассетных боеприпасов.
Также, по словам заместителя помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лауры Купер, Вашингтон считает, что кассетные боеприпасы пригодились бы украинским вооружённым силам в ходе конфликта.