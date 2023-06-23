Пентагон: США считают, что кассетные боеприпасы пригодились бы украинской армии
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Об этом она сказала в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей американского конгресса.
«Наши военные аналитики подтвердили, что они (кассетные боеприпасы. — RT) могут повлиять на ситуацию на поле боя и были бы эффективны», — цитирует Купер ТАСС.
При этом она признала, что Вашингтон не поставляет ВСУ боеприпасы двойного назначения из опасений нарушения ограничений на поставки кассетных бомб.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Украина просит США поставить ей кассетные авиационные боеприпасы МК-20.