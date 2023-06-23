В Пентагоне заявили, что не поставляют Украине кассетные боеприпасы из-за ограничений
«Причина, по которой вы не видите движения вперёд в контексте предоставления этих возможностей, относится к имеющимся ограничениям со стороны конгресса и обеспокоенности о единстве союзников», — цитирует её РИА Новости.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Украина просит США поставить ей кассетные авиационные боеприпасы МК-20.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия призывает США не идти по пути эскалации.