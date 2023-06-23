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В Пентагоне заявили, что не поставляют Украине кассетные боеприпасы из-за ограничений

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США не поставляют на Украину боеприпасы двойного назначения из опасений нарушения ограничений на поставки кассетных бомб, заявила заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер.

«Причина, по которой вы не видите движения вперёд в контексте предоставления этих возможностей, относится к имеющимся ограничениям со стороны конгресса и обеспокоенности о единстве союзников», — цитирует её РИА Новости.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Украина просит США поставить ей кассетные авиационные боеприпасы МК-20.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия призывает США не идти по пути эскалации.

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