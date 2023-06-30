Politico: в США активизировались обсуждения о предоставлении ВСУ кассетных боеприпасов

В американской администрации активизировались обсуждения о возможности поставок Украине кассетных боеприпасов.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По словам американских чиновников, такие боеприпасы «могут стать одним из многих инструментов, которые сделают украинскую кампанию более успешной».

27 июня президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления Вооружённые силы Украины потеряли 259 танков и 780 бронемашин.

22 июня секретарь Совбеза России Николай Патрушев доложил российскому президенту, что украинские войска потеряли более 13 тыс. человек за время попыток контрнаступления.