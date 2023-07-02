Лишить денег, ракет и истребителей: в конгрессе США предложили прекратить финансирование Украины

Член палаты представителей американского конгресса от республиканцев Марджори Тейлор Грин выступила с предложением прекратить финансирование киевского режима до тех пор, пока военный конфликт на Украине не будет урегулирован «дипломатическим путём». По её мнению, в Вашингтоне должны добиваться мира, «а не спонсировать войну». Кроме того, Грин считает, что Вашингтон должен запретить поставки Киеву истребителей F-16 и ракет дальнего действия. Как отмечают эксперты, такие предложения свидетельствуют о том, что в конгрессе и американском обществе в целом растёт понимание неоправданности расходов, связанных с поддержкой Украины.

Член палаты представителей конгресса США от республиканцев Марджори Тейлор Грин сообщила в Twitter о своей инициативе по прекращению финансирования киевского режима со стороны Соединённых Штатов.

«Мы должны добиваться мира, а не спонсировать войну. Я предложила поправки к закону о полномочиях в сфере национальной обороны (NDAA) на следующий финансовый год (начинающийся в США с 1 октября. — RT), которые лишают Украину всякого финансирования и запрещают поставлять ей истребители F-16 и ракеты дальнего действия. Смерть и разрушения должны прекратиться, поэтому ради достижения мира я также предложила поправку о запрете любого финансирования Украины до тех пор, пока этот военный конфликт не будет урегулирован дипломатическим путём», — заявила она.

Ранее Грин высказала мнение, что закон должен предполагать выделение средств исключительно американским вооружённым силам для обороны США. По её словам, она намерена голосовать против принятия нового NDAA, если он будет содержать положения об оказании Киеву поддержки со стороны Вашингтона. В частности, речь идёт о передаче Украине в следующем финансовом году $300 млн.

«Я буду решительно выступать против, если это (помощь Киеву. — RT) не будет исключено из закона о полномочиях в сфере национальной обороны», — написала Грин 20 июня на своей странице в Twitter.

Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин

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© Anna Moneymaker

Позднее конгрессвумен и вовсе заявила, что президент Украины Владимир Зеленский «полностью финансируется поджигателями войны из США», после чего упрекнула его в отмене выборов и назвала украинскую армию нацистской.

«Крайне безответственно»

Стоит отметить, что с требованием о необходимости прекратить оказание помощи Киеву «в неограниченном объёме» в своём письме к президенту США Джо Байдену 20 апреля обратилась группа из 19 законодателей-республиканцев. По мнению конгрессменов, такая поддержка может привести к эскалации конфликта. При этом в документе подчёркивается, что в дальнейшем законодатели намерены «решительно выступать» против выделения любых пакетов помощи Киеву, если они не будут связаны «с чёткой дипломатической стратегией», направленной на скорейшее завершение конфликта.

В письме также говорится, что с учётом масштабов помощи, предоставляемой Украине Соединёнными Штатами, «становится всё сложнее» опровергать обвинения Москвы в том, что Вашингтон причастен «к опосредованной войне» против РФ. Более того, законодатели связывают поддержку киевского режима и с ухудшающейся ситуацией внутри США.

«Оказание помощи иностранному правительству, с давних пор погрязшему в коррупции, в то время как американский народ страдает от рекордной инфляции и непомерного государственного долга, само по себе крайне безответственно. Но делать это тогда, когда наши военные имеют дело со стареющими системами вооружений и истощением запасов, просто позорно», — считают законодатели.

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14 июня газета The New York Times опубликовала материал, в котором журналисты издания выступили с утверждением, что двухпартийный консенсус в конгрессе США относительно выделения колоссальных средств на военные нужды Украины «начинает ослабевать». При этом представители СМИ обратили внимание, что это происходит на фоне «критически важного контрнаступления (ВСУ. — RT) против России» и что республиканцы, решительно выступающие за сокращение федеральных расходов, «набирают популярность в своих попытках ограничить или заблокировать дальнейшую военную поддержку Киева».

«Республиканцы правого толка в палате представителей уже давно выступают против поддержки Украины со стороны США, но до недавнего времени им недоставало численного превосходства, чтобы грозить (блокированием. — RT) любых пакетов помощи, которые проходят через конгресс при согласии подавляющего большинства ястребов из числа республиканцев (включая высших руководителей партии) и демократов», — говорилось в статье.

Журналисты NYT также напомнили, что спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти, сначала публично пообещавший выступать за оказание Украине дальнейшей помощи со стороны США, изменил своё мнение после того, как достиг компромисса с главой Белого дома Джо Байденом по вопросу о потолке госдолга. Маккарти заявил журналистам, что продолжать одобрять выделение дополнительных средств Киеву вне рамок нормального бюджетного цикла означало бы «лишь подрывать это соглашение».

Заседание палаты представителей конгресса США

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© Kent Nishimura / Los Angeles Times

«Тенденция к пересмотру масштабов помощи»

Как отметил руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, новая инициатива Грин и мнение других американских законодателей свидетельствуют о том, что в конгрессе растёт понимание неоправданности расходов, связанных с поддержкой киевского режима.

«Сейчас в первую очередь речь идёт о нарастающем нежелании в обеих палатах тратить деньги налогоплательщиков на помощь Киеву, которая не даёт Соединённым Штатам ощутимых результатов в противостоянии с Россией в рамках украинского кейса», — сказал аналитик в комментарии RT.

Однако, несмотря на трезвость идеи Грин, её поправка вряд ли пройдёт через конгресс, полагает Батюк.

«Несмотря на то что тенденция к пересмотру масштабов помощи Киеву со стороны США нарастает в обеих палатах и продолжит проявляться более ярко, на данном этапе в конгрессе есть достаточно устойчивое большинство конгрессменов и сенаторов, причём из обеих партий, которые выступают за продолжение помощи Украине в прежних объёмах и даже за их увеличение», — сказал эксперт.

Тем не менее, как отметил Батюк, сторонники сокращения масштабов помощи для Киева есть не только среди законодателей, но и среди множества рядовых американцев.

«Сейчас в США идёт предвыборная кампания, а в американском обществе растёт непонимание того, зачем Вашингтон так сильно вкладывается в киевский режим. На этом фоне американским законодателям и президенту США придётся внимательнее прислушаться к мнению жителей страны, многие из которых опасаются, что конфликт на Украине выльется в прямое противостояние России и НАТО», — считает аналитик.

Однако наиболее важным фактором, который будет влиять на интенсивность поддержки киевского режима Вашингтоном, Батюк назвал ситуацию на поле боя во время украинского конфликта.

«Если же для Вашингтона и рядовых американцев наконец станет очевидным, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, тогда голоса в пользу прекращения помощи Украине зазвучат намного громче», — полагает эксперт.

Кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман придерживается схожей позиции. По его словам, вскоре многие представители американского политического истеблишмента могут разочароваться в степени эффективности военно-финансовой поддержки Украины.

«Сейчас уже даже в Пентагоне признают, что контрнаступление ВСУ идёт медленнее, чем ожидалось, а в Белом доме вынуждены объяснять такую пробуксовку погодными условиями. Но любой финансово-экономический проект, как и проект оказания военной помощи Украине, должен иметь какие-то положительные результаты для тех, кто выделяет средства на помощь Киеву. Если этих результатов не обнаруживается, то возникают предпосылки к пересмотру такой стратегии», — сказал аналитик в беседе с RT.

Американское оружие, предназначенное для передачи Киеву

AP

© Mauricio Campino / U.S. Air Force

Впрочем, как отметил Фельдман, несмотря на то что в конгрессе звучит всё больше голосов, ратующих за сокращение или полную остановку помощи Киеву, в Белом доме настроены «на диаметрально противоположный сценарий».

«Количество мнений среди законодателей о том, что Байден транжирит деньги американских налогоплательщиков, обеспечивая за их счёт ВСУ, будет увеличиваться. Однако настрой команды действующего президента США останется прежним, нацеленным на наращивание поставок вооружений Украине, тем более в преддверии саммита НАТО, который должен состояться в Вильнюсе. В Вашингтоне поставили на кон свою репутацию в рамках украинского кейса, и отказаться от поддержки Киева значило бы признаться в поражении», — заключил эксперт.