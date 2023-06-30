Член конгресса США Марджори Тейлор Грин назвала украинскую армию нацистской.

Об этом она написала в Twitter.

Также Грин упрекнула украинского президента Владимира Зеленского в отмене выборов на Украине.

«Почему-то всё становится на свои места, когда говорит актёр, который... полностью финансируется поджигателями войны из США», — сказала конгрессвумен.

Ранее Грин заявила о «тупости» Вашингтона из-за поддержки Украины.

Также, по её мнению, президент США Джо Байден стремится расширить конфликт между двумя ядерными странами.