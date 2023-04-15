Конгрессвумен Грин: Байден стремится расширить конфликт между двумя ядерными странами
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- © Patrick Semansky
Как говорится в её обращении, которое было опубликовано в соцсетях конгрессвумен, что Байден пытаются устроить конфликт между ядерными державами при помощи отправки американских военных на Украину.
«Присутствие Вооружённых сил Соединённых Штатов на Украине никогда не одобрялось конгрессом и демонстрирует стремление Джо Байдена расширить военные действия между двумя ядерными державами», — цитирует Грин РИА Новости.
Она подчеркнула, что решение Байдена финансировать прокси-войну с российской стороной не только саботирует все мирные инициативы, но и ставит планету на грань ядерного холокоста.
Конгрессвумен призвала Пентагон объясниться, с какой целью американские силы специального назначения и военные советники отправились в зону боевых действий.
Ранее сообщалось, что большая часть бойцов спецназа из стран-членов НАТО на Украине в феврале-марте текущего года были британцами. Также отмечалось, что на украинской территории были и бойцы из Франции и США.