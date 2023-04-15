Конгрессвумен Грин: Байден стремится расширить конфликт между двумя ядерными странами

Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин написала обращение к главе Пентагона Ллойду Остину, в котором заявила о стремлении американского президента Джо Байдена расширить конфликт на Украине для провоцирования столкновения России и США, которые являются двумя ядерными странами.

Как говорится в её обращении, которое было опубликовано в соцсетях конгрессвумен, что Байден пытаются устроить конфликт между ядерными державами при помощи отправки американских военных на Украину.

«Присутствие Вооружённых сил Соединённых Штатов на Украине никогда не одобрялось конгрессом и демонстрирует стремление Джо Байдена расширить военные действия между двумя ядерными державами», — цитирует Грин РИА Новости.

Она подчеркнула, что решение Байдена финансировать прокси-войну с российской стороной не только саботирует все мирные инициативы, но и ставит планету на грань ядерного холокоста.

Конгрессвумен призвала Пентагон объясниться, с какой целью американские силы специального назначения и военные советники отправились в зону боевых действий.

Ранее сообщалось, что большая часть бойцов спецназа из стран-членов НАТО на Украине в феврале-марте текущего года были британцами. Также отмечалось, что на украинской территории были и бойцы из Франции и США.