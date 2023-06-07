Конгрессвумен Грин заявила о «тупости» Вашингтона из-за поддержки Украины

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила о «тупости» Вашингтона из-за поддержки киевского режима.

«Я не буду голосовать за спонсирование Украины и стану биться против этого. Политики в Вашингтоне бьют в барабаны войны и требуют от американцев платить за это. Вашингтон так туп, позволяя себе подобные вещи», — написала она в Twitter.

Ранее Грин написала обращение к главе Пентагона Ллойду Остину, в котором заявила о стремлении американского президента Джо Байдена расширить конфликт на Украине для провоцирования столкновения России и США, которые являются двумя ядерными странами.