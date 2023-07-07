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Захарова напомнила, что Белый дом называл преступлением применение кассетных боеприпасов

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Представитель МИД России Мария Захарова после решения США поставить Украине кассетные боеприпасы опубликовала видео, на котором бывший пресс-секретарь Белого дома называет применение такого вида снарядов военным преступлением.

На видео показано выступление Псаки от 28 февраля 2022 года, она говорит, что «применение кассетных боеприпасов — это военное преступление».

«Спустя полтора года советник американского президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме заявил о намерении передать Украине кассетные боеприпасы. Ждём выхода пресс-секретаря Байдена Карин Жан-Пьер», — сказала Захарова.

7 июля в Белом доме заявили, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.

Советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан признал, что американские кассетные боеприпасы несут опасность для населения Украины, но успех российских войск на поле боя неприемлем для Вашингтона.

После этого ряд демократов в конгрессе США осудили такое решение Байдена, напомнив, что это оружие разбрасывает сотни бомб, которые могут улететь далеко за пределы военных целей и ранить и убить мирных жителей.

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