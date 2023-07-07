NYT: ряд демократов США осуждают решение Байдена передать Украине кассетные боеприпасы

Ряд демократов в конгрессе США осуждают решение президента Джо Байдена одобрить отправку Украине кассетных боеприпасов, пишет газета The New York Times.

Как отмечает издание, законодатели задаются вопросом, как Соединённые Штаты могут «сохранять моральное превосходство», поставляя Украине оружие, способное нанести вред гражданскому населению.

«Победа Украины — важная победа для демократий во всём мире, но эта победа не может быть достигнута за счёт наших американских ценностей и, следовательно, самой демократии», — утверждает член палаты представителей Крисси Хулахан.

Ещё один демократ, Джим Макговерн, отметил, что поставляемое оружие «разбрасывает сотни бомб, которые могут улететь далеко за пределы военных целей и ранить, калечить и убивать мирных жителей — часто спустя много времени после окончания конфликта».

7 июля в Белом доме заявили, что США поставят Украине кассетные боеприпасы.

Советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан признал, что американские кассетные боеприпасы несут опасность для населения Украины, но успех российских войск на поле боя неприемлем для Вашингтона.