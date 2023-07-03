«Заявления требовательного оттенка»: Киев хочет получить от Запада военные корабли для создания украинского флота

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что рассчитывает получить от западных партнёров Украины военные корабли, способные служить ещё 10—15 лет «на высоком техническом уровне». Кроме того, по словам Неижпапы, он хотел бы иметь «больше современных» судов, которые могут вести боевые действия, чтобы Украина стала «морским государством, а не государством у моря». Ранее Минобороны России сообщило, что ракетным ударом в Одессе был уничтожен последний боевой корабль ВСУ. Как отмечают эксперты, Украина не смогла сохранить флот и теперь решила, что Запад ей обязан создать новый. Но все заявления на эту тему не имеют никакого отношения к реальности, в том числе из-за невозможности транспортировки военных судов через проливы Босфор и Дарданеллы, уверены аналитики.

Киев рассчитывает получить от Запада военные корабли, которые способны служить ещё 10—15 лет «на высоком техническом уровне», заявил 2 июля командующий украинскими военно-морскими силами (ВМС) вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью онлайн-медиаресурсу Минобороны Украины «АрмияInform».

«Я как командующий, конечно, много чего ожидаю и хотел бы иметь больше современных кораблей, способных вести боевые действия. Конечно, строительство новых кораблей — это довольно длительный процесс. В то же время есть планы на получение некоторых кораблей, которые имеют мощности, потенциал и способность служить в военно-морских силах ещё 10—15 лет на высоком техническом уровне», — заявил Неижпапа, отвечая на вопрос журналиста, каковы перспективы получения от Запада новых образцов вооружения и техники «для переоснащения и развития украинского флота».

По словам командующего ВМС Украины, киевскому режиму нужно будет иметь такой флот, который «не позволит противнику даже смотреть в сторону моря, осознавая, что там у него нет никаких перспектив».

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«Тем более что экономика Украины очень зависит от моря. Поэтому мы обязаны стать морским государством, а не государством у моря. А для этого нужно иметь мощные корабли, мощную морскую авиацию и морскую пехоту. Всё у нас должно развиваться», — перечислил украинские прожекты Неижпапа.

Он также сообщил, что, помимо поставок самих кораблей, ждёт от западных партнёров помощи в комплектовании техникой ВМС Украины и создании корпуса морской пехоты.

«Нужны нам и самолёты, и ударные вертолёты для поддержки действий морской пехоты. То есть флот у нас разноплановый и должен развиваться по всем направлениям», — заявил украинский вице-адмирал.

В настоящее время Киев уже строит два корабля за границей, чтобы в конечном итоге создать «мощный флот», добавил командующий Неижпапа. При этом он признал, что флот ВМС — это «дорогая вещь» и включает в себя не только ракетные катера или корветы, но и противоминные корабли, которые, по его словам, Киеву «очень нужны».

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Одессу, где принял участие в мероприятиях по случаю дня ВМС. В частности, он встретился с курсантами института ВМС национального университета «Одесская морская академия». Выступая перед курсантами, Зеленский заявил, что Украина умеет «сражаться и побеждать, в том числе на море».

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в День ВМС страны

© Офис Президента Украины

«Украина… будет учить других в мире прочности, в том числе на море, будет учить защите свободы. Украина станет донором глобальной безопасности и глобальной силы», — сказал Зеленский, добавив, что «немногие государства в мире способны на такое».

При этом украинский президент умолчал о том, что в настоящий момент у Украины не осталось ни одного военного корабля: ещё в конце мая Минобороны РФ сообщило, что ракетным ударом в Одессе был уничтожен последний боевой корабль ВСУ.

«29 мая в результате удара высокоточным оружием ВКС России по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса уничтожен последний боевой корабль Военно-морских сил Украины «Юрий Олефиренко», — говорилось в сообщении российского оборонного ведомства.

Надежды Киева на новый флот

Разговоры о создании «мощного флота» в Киеве идут уже давно. Ещё в июле 2021 года Зеленский, выступая в Одесской области в День военно-морских сил Украины, заявил, что одним из его главных приоритетов на президентском посту является «построение мощных ВМС», оснащённых современными кораблями и вооружениями, а также готовых «адекватно реагировать на вызовы и угрозы» нацбезопасности страны. Зеленский тогда сообщил, что Украина вместе с другими государствами, в частности с Великобританией, работает над «совместными масштабными проектами» по обновлению украинского корабельного состава и развитию современной военно-морской инфраструктуры.

Позднее, в августе того же года, Зеленский рассказал журналистам о планах Киева до 2035 года построить «большой флот», который будет состоять, по его словам, в том числе из малых подводных лодок, корветов и военных катеров.

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«Идея — в поддержке этого проекта со стороны Европейского союза, со стороны Великобритании, США. Мы точно получили полную поддержку этого проекта со стороны Великобритании», — заявил он.

В ноябре 2022 года из офиса Зеленского пришла информация, что Украина «создаёт первый в мире флот морских дронов», на формирование которого средства будут собираться «по всему миру». В распространённом пресс-релизе говорилось, что главной задачей такого флота станет «защита акватории украинских морей и мирных городов».

В документе были приведены и слова командующего ВМС Украины Неижпапы, который подчеркнул, что сотни этих «надводных аппаратов многопрофильного назначения» могут участвовать в дальней разведке, наблюдении «за береговой активностью», сопровождении и поддержке традиционного флота, коррекции ракетных ударов и артиллерии. Также они будут защищать «пункты базирования и противодействовать десантным операциям».

«Не имеют никакого отношения к реальности»

В комментарии RT эксперт РИСИ Олег Неменский назвал «ожидания и требования» командующего ВМС Украины от Запада «слишком амбициозными и нереалистичными».

«Украина не смогла сохранить флот и теперь решила, что Запад ей обязан создать новый. Но все заявления на эту тему не имеют никакого отношения к реальности, поскольку на формирование полноценного флота потребуются большие деньги, которых в нынешних кризисных условиях нет даже у Запада, не говоря о самой Украине. Кроме того, на реализацию столь амбициозных планов уйдёт много лет. Поэтому ожидать того, что даже после окончания СВО западные страны сделают из Украины процветающие государство со своим мощным флотом, крайне наивно», — заявил аналитик.

При этом Неменский не исключил, что в ответ на призывы Киева Запад может передать ему небольшие устаревшие катера, «чтобы закрыть эту тему».

«Но эти суда если и будут, то станут поставляться под конкретные военные нужды, а не для того, чтобы создавать новый мощный флот независимой Украины. Сам же Киев и вовсе на это не способен, поскольку Украина — бедное государство, которое само лишило себя перспектив на то, чтобы называться крупной морской державой. В советские времена Украина обладала большой и сильной судостроительной отраслью, но сейчас она загублена, и Киев страдает от фантомных болей», — отметил эксперт.

Украинский катер

РИА Новости

© Сергей Аверин

В свою очередь, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин обратил внимание на тот факт, что даже если Запад и решился бы сейчас на поставку Киеву военных кораблей, то «их транспортировку невозможно было бы осуществить».

«Несмотря на то что командующий ВМС подал голос и выступил с заявлениями требовательного оттенка, украинский режим просто не сможет ничего получить, поскольку проливы Босфор и Дарданеллы закрыты для всех военных кораблей. Кроме того, ВС РФ продолжают регулярно наносить удары по украинским структурам и базам ВМС», — сказал он в разговоре с RT.

По словам Дандыкина, сейчас так называемый украинский флот представлен номинально только бригадами морской пехоты.

«По факту у Украины сейчас нет вообще никаких военных кораблей. При этом в Киеве ведутся разговоры о создании корпуса морской пехоты, однако какой в этом смысл, если нет высадочных средств, десантных кораблей. Всё это говорит лишь о мании величия украинского руководства, причём при отсутствии каких-либо на это объективных причин», — заключил аналитик.