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Командующий ВМС: Украина рассчитывает получить от Запада военные корабли

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Украина рассчитывает получить от стран Запада военные корабли, рассчитанные на службу в 10—15 лет на высоком техническом уровне, заявил командующий украинскими военно-морскими силами вице-адмирал Алексей Неижпапа.
Командующий ВМС: Украина рассчитывает получить от Запада военные корабли
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

«Я, как командующий, конечно, многого ожидаю и хотел бы иметь больше современных кораблей», — приводит РИА Новости слова Неижпапы в интервью онлайн-медиаресурсу Минобороны Украины «АрмияInform».

Он отметил, что есть планы по получению кораблей, имеющих мощность и потенциал служить 10—15 лет.

По его словам, после получения таких кораблей Украина может стать «морским государством, а не государством у моря».

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов Соединённых Штатов Марк Милли заявил, что решение о передаче Вооружённым силам Украины оперативно-тактических ракет ATACMS и истребителей F-16 пока не принято, но такая возможность рассматривается.

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