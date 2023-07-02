Командующий ВМС: Украина рассчитывает получить от Запада военные корабли
- Gettyimages.ru
- © Sean Gallup
«Я, как командующий, конечно, многого ожидаю и хотел бы иметь больше современных кораблей», — приводит РИА Новости слова Неижпапы в интервью онлайн-медиаресурсу Минобороны Украины «АрмияInform».
Он отметил, что есть планы по получению кораблей, имеющих мощность и потенциал служить 10—15 лет.
По его словам, после получения таких кораблей Украина может стать «морским государством, а не государством у моря».
Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов Соединённых Штатов Марк Милли заявил, что решение о передаче Вооружённым силам Украины оперативно-тактических ракет ATACMS и истребителей F-16 пока не принято, но такая возможность рассматривается.