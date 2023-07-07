«Большие надежды»: Белый дом активно обсуждает возможность поставок Киеву кассетных боеприпасов

Белый дом активно обсуждает вопрос поставок Киеву кассетных боеприпасов, но каких-либо объявлений по данному поводу пока нет, сообщил журналистам заместитель пресс-секретаря Эндрю Бейтс. Ранее в газете The New York Times появилась информация, что администрация Байдена якобы готовится принять решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов. По словам военных экспертов, Вашингтон идёт на такой очевидно эскалационный шаг из-за отсутствия военных успехов ВСУ в рамках наступления, на которое США возлагали большие надежды.

Администрация Байдена активно обсуждает вопрос о поставке кассетных боеприпасов на Украину, однако каких-либо объявлений на этот счёт на данный момент нет. Об этом на брифинге сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

«Как отметил председатель (Объединённого комитета начальников штабов США Марк. — RT) Милли, этот вопрос активно рассматривается. На данный момент у меня нет каких-либо объявлений», — сказал чиновник.

Таким образом представитель Белого дома прокомментировал сообщения в американских СМИ, что Белый дом готовится объявить о поставке Киеву таких боеприпасов в ближайшие дни.

«Огромный арсенал»

Вместе с тем 6 июня в газете Тhe New York Times появилась информация, что решение об отправке кассетных боеприпасов киевскому режиму якобы уже согласовано Вашингтоном.

«Ожидается, что Соединённые Штаты объявят о предоставлении Украине кассетных боеприпасов, сообщил высокопоставленный представитель администрации Байдена», — пишет NYT.

Разрушенный ударом ВСУ дом в Донецке

РИА Новости

© Сергей Аверин

Газета отмечает, что, по мнению украинской стороны, такие боеприпасы помогут ВСУ в контрнаступлении: позволят им эффективно поражать укреплённые российские позиции и преодолеть нехватку в живой силе и артиллерии.

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать потенциальные намерения США постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что возможная поставка Украине таких боеприпасов станет «очередным шагом в сторону эскалации конфликта».

В свою очередь, правозащитная организация Human Rights Watch обратилась к Белому дому с призывом отказаться от поставок кассетных бомб Киеву.

«Правительство США не должно предоставлять кассетные боеприпасы ни одной стране из-за предсказуемого и продолжительного вреда, который это оружие наносит гражданскому населению. Передача кассетных боеприпасов игнорирует существенную опасность, которую они представляют для гражданского населения, и подрывает глобальные усилия по их запрещению», — заявила исполняющая обязанности директора по вооружениям в Human Rights Watch Мэри Уэрем.

Стоит отметить, что информация о готовности Вашингтона передать киевскому режиму кассетные боеприпасы появлялась в американских СМИ и ранее. Так, 30 июня телеканал NBC, ссылаясь на слова высокопоставленного чиновника из администрации Байдена, сообщил, что в рамках обсуждения этого вопроса речь идёт о кассетных боеприпасах DPICM.

DPICM представляют собой артиллерийские снаряды (обычно калибра 155 мм, однако это могут быть и ракеты класса «земля — земля» для систем залпового огня), которые взрываются в воздухе и рассеивают множество мелких зарядов или бомб на большой площади, что приводит к более масштабным разрушениям. Снаряды могут быть оснащены зарядами, пробивающими бронетехнику, а могут разлетаться на осколки или фрагменты, что делает их более опасными и смертоносными для живой силы противника.

NBC отмечает, что США разработали кассетные боеприпасы DPICM во время холодной войны. За прошедшее время их накопилось огромное количество, а срок годности большинства из них уже подходит к концу. По словам журналистов, ранее двухпартийная группа членов конгресса направила письмо с просьбой к администрации Байдена передать Украине этот «незадействованный огромный арсенал».

«Особых результатов нет»

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с RT напомнил, что Украина уже направляла США запросы на передачу ВСУ кассетных боеприпасов.

Ранее Вашингтон отказывал в поставках подобного вооружения, однако смена позиции, скорее всего, произошла из-за отсутствия успехов ВСУ на поле боя в ходе контрнаступления украинских сил, полагает эксперт.

Разрушенный ударом ВСУ дом

РИА Новости

© Сергей Аверин

«Ещё в марте режим Зеленского запросил у США сбрасываемые авиационные бомбы с кассетной поражающей частью MK-20 Rockeye, но получил отказ. Более того, ещё в июне зампомощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лора Купер заявляла, что такие припасы поставляться не будут. Однако отсутствие успехов ВСУ во время контрнаступления привело к тому, что Вашингтон, очевидно, изменил свою позицию», — сказал Кошкин.

По словам эксперта, у США действительно скопилось достаточно большое количество таких боеприпасов, которые активно применялись ещё во время вьетнамской войны и первой войны в Персидском заливе.

«Естественно, сроки их хранения уже подходят к границе утилизации. И они могут их утилизировать прямым способом на территории Украины», — отметил собеседник RT.

Однако солидный возраст боеприпасов в некоторых случаях может сделать их более опасными, в частности для гражданского населения, предупредил Кошкин.

«Эти боеприпасы запрещены соответствующей конвенцией от 2010 года, которую, правда, ни США, ни Украина не ратифицировали. Поэтому они считают, что имеют право применять их на поле боя. Эксперты ООН отмечают, что у зарядов внутри этих бомб и боеприпасов весьма ненадёжные механизмы взрывателей, поэтому эти неразорвавшиеся заряды могут долгое время оставаться в земле, что неминуемо приведёт к трагедии в будущем», — пояснил эксперт.

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Безусловно, поставка таких боеприпасов будет серьёзным шагом в эскалации конфликта, но США и дальше будут втягиваться в него, считает военный аналитик.

«Эскалация будет усугубляться. Соединённые Штаты видят, что особых результатов у Украины на поле боя нет. Особенно их нет от контрнаступления, на которое США и лично Джо Байден возлагали очень большие надежды. Естественно, будут продолжены и поставки вооружения и боевой техники, и финансирование. Это всё будет сохраняться в качестве изматывающего фактора для России в надежде ослабить её на поле боя», — сказал Кошкин.

Схожую точку зрения в разговоре с RT выразил и руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

«Обсуждение решения о передаче Киеву кассетных боеприпасов само по себе свидетельствует о том, что с украинским контрнаступлением не всё гладко. Именно поэтому идёт дискуссия об использовании боеприпасов, которые, вообще-то говоря, запрещены. Они сняты с вооружения в США, а их передача Киеву может иметь достаточно серьёзные международные последствия», — отметил политолог.

Использование этих боеприпасов, конечно, может привести к росту потерь среди российских военнослужащих, однако они вряд ли смогут изменить соотношение сил артиллерии, которое складывается явно не в пользу Украины, считает Батюк. При этом поставки на Украину боеприпасов, которые фактически находятся на консервации десятки лет, говорят о том, что у США заканчиваются более актуальные виды вооружений и боеприпасы, которые можно передать силам киевского режима, добавил эксперт.

«Что касается дальнейшего развития этой ситуации, то само это решение является свидетельством того, что у США имеются проблемы с поставками оружия на Украину. Американский оборонно-промышленный комплекс не в состоянии одновременно и снабжать Киев, и удовлетворять потребности самих американских вооружённых сил. В случае, если вдруг возникнет какой-то конфликт в другой части света, например вокруг Тайваня, уже сами американские военные могут столкнуться с серьёзной проблемой нехватки боеприпасов и других военных материалов», — заключил собеседник RT.