«Провалы врага не должны нас расслаблять»: военные эксперты — об итогах июньского контрнаступления ВСУ

Украинские войска продолжают бесплодно атаковать российские позиции на различных направлениях, говорится в сводке Минобороны РФ. Между тем украинская сторона неохотно комментирует последние события на фронте и результаты обещанного контрнаступления. По мнению экспертов, Киеву не удалось реализовать намеченные на июнь планы по прорыву российских оборонительных рубежей. Однако режим Зеленского продолжит бросать в бой новые резервы, чтобы отчитаться об «успехах» перед западными кураторами, считают аналитики.

Российская армия продолжает отражать атаки украинских боевиков на линии боевого соприкосновения. В частности, ВСУ пытаются наступать на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. Об этом говорится в свежей сводке Минобороны РФ. Кроме того, ВСУ предприняли неудачную попытку высадиться на острове Антоновский вблизи одноимённого моста в Херсонской области.

«На Херсонском направлении завершено уничтожение подразделений ВСУ, высадившихся на острове Антоновский в районе Антоновского моста. Кроме того, в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы М777 производства США», — сообщает военное ведомство РФ.

Между тем украинская сторона неохотно комментирует последние события на фронте и результаты контрнаступления. А глава объединённого пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 2 июля в эфире общенационального телемарафона и вовсе призвала сохранять информационную тишину. По её мнению, молчание должно послужить залогом успехов ВСУ на линии боевого соприкосновения.

Чиновница сообщила журналистам, что сейчас действия ВСУ якобы сильно осложнены последствиями подрыва дамбы Каховской ГЭС. Также, по её словам, Россия активно применяет авиацию и ракетные комплексы. Тем не менее, как говорит Гуменюк, украинские формирования продолжают «мощную боевую работу» с акцентом на контрбатарейную борьбу.

Более откровенным по поводу обстановки на фронте в недавнем интервью The Washington Post был главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он заявил, что его выводят из себя утверждения о медленных темпах контрнаступления, добавив, что с уходом вагнеровцев с фронта российская оборона не ослабла.

«Это не шоу, которое смотрит весь мир, делая ставки, или тому подобное. Каждый день, каждый метр даётся кровью. Без полного снабжения эти планы представляются совершенно невыполнимыми. Но работа по их осуществлению идёт. Может, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблема», — подчеркнул Залужный.

По словам генерала, он находится в постоянном контакте с главой Объединённого комитета начальников штабов США Марком Милли и информирует его о потребностях ВСУ.

Российские военные уничтожили подразделения ВСУ на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста

Напомним, боевые действия ВСУ, которые принято называть контрнаступлением, начались 4 июня. Основным театром военных действий стала Запорожская область. В частности, ожесточённые бои развернулись в районе города Орехова. В атаках на российские укрепления враг активно применял бронетехнику, в том числе западного производства.

Однако в попытках прорвать российскую оборону украинские войска понесли тяжёлые потери. Уже через несколько дней боёв ВС РФ уничтожили до 30% объёма той техники, которая была поставлена из-за рубежа. Такие цифры озвучил президент РФ Владимир Путин 13 июня на встрече с военными корреспондентами.

21 июня российский лидер сообщил о наступившем на фронте «определённом затишье». В то же время глава государства подчеркнул, что наступательный потенциал ВСУ «пока не исчерпан, есть и резервы, которые противник думает, где и как вводить». 27 июня в Кремле на встрече с военнослужащими президент РФ заявил, что с начала контрнаступления противник утратил 259 танков и 780 бронемашин.

Несмотря на это, по данным Минобороны РФ, украинская армия продолжает попытки наступления на разных направлениях. В этой ситуации российские войска надёжно держат оборону и наносят удары по скоплениям живой силы и техники врага.

Итоги июньских боёв и резервы, которые может бросить в бой киевский режим в течение лета, RT обсудил с военными экспертами.

— Прошёл месяц после начала контрнаступления ВСУ. По информации российской стороны, украинские боевики не смогли добиться успехов ни на одном из направлений. Какие итоги можно подвести на сегодняшний день?

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук:

— Если противник где-то и смог продвинуться, то это мизерные результаты, достигнутые ценой огромных человеческих жертв и потерь техники, в том числе натовской. Военного смысла в таком продвижении нет. Просто Киеву очень важно регулярно докладывать об успехах, в особенности это касается его спонсоров и кураторов на Западе.

11—12 июля в Вильнюсе пройдёт саммит Североатлантического альянса. Как несложно догадаться, при любом раскладе на поле боя тема Украины там будет центральной.

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Натовцы, прежде всего американцы, ждут, что их колоссальная военная и финансовая помощь конвертируется в конкретные результаты. Осталась неделя, но режиму Зеленского нечем похвастать. Может быть, до старта саммита противник рискнёт и вновь попытается ударить крупными силами.

На сегодняшний день можно сделать вывод, что режим Зеленского попытался сокрушить нашу оборону в Запорожье, рассчитывая выйти к Мелитополю и рассечь наши силы. Также Киев явно не смирился с потерей Артёмовска — в течение июня ВСУ неоднократно пытались проломить фланги на подступах к этому городу.

А причитания Гуменюк и других представителей киевского режима о негативных последствиях подрыва дамбы Каховской ГЭС нужны, как я уже говорил, для оправдания неудач перед Западом. В эту логику укладывается и свежее заявление Зеленского, что Россия якобы готова подорвать ЗАЭС.

Как мне представляется, после теракта на плотине, который привёл к обмелению Днепра, ВСУ как раз стали активнее пытаться высаживаться на левом берегу. Однако наши подразделения чётко отрабатывают по нему. Я полагаю, что, подрывая дамбу, ВСУ хотели осложнить нашу оборону, но в итоге сами себе создали дополнительные проблемы.

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин:

— Киевский режим неслучайно при каждом удобном случае поднимает вопрос авиации. Отсутствие штурмовиков, многофункциональных истребителей, ударных вертолётов крайне затрудняет любое продвижение. Последние десятилетия именно господство в воздухе даёт возможность успешно поражать крупные наземные силы противника.

Россия как раз обладает такой возможностью. Наши ВКС наносят удары по скоплениям пехоты и техники, не давая врагу сосредоточить достаточные силы для прорыва обороны на отдельных участках. За июнь на многих направлениях украинские формирования не смогли дойти даже до первой линии нашей обороны, то есть до окопов.

Естественно, представлять такие результаты на саммите в Вильнюсе Украина не хочет. По этой причине и звучат слова о «мощной боевой работе» и необходимости «информационной тишины».

Успехов у ВСУ нигде нет. Максимум, что им удалось, — это занять некоторые деревеньки в серой зоне, где просто нет никаких войск. Но и оттуда бандеровцы зачастую убираются, так как их накрывает наша артиллерия или авиация.

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Насколько я могу судить, в июне провалился ещё один вражеский план: в Киеве думали, что смогут организовать наступление после обмеления Днепра. Но на территории, которая раньше была дном, — глубокий ил, техника в нём либо завязнет, либо станет добычей нашей артиллерии. Поэтому Киев не решился его форсировать.

— Можно ли ожидать, что, несмотря на июньскую неудачу, Киев продолжит этим летом атаки на российские позиции? Есть ли у ВСУ для этого силы и резервы?

Военный политолог Иван Коновалов:

— Я думаю, что Киев уже сейчас готовится к тому, что можно назвать второй масштабной попыткой контрнаступления. А нынешнее периодическое проявление активности ВСУ — это попытка сформировать максимально благоприятный информационный фон. Таким образом режим Зеленского подтверждает готовность следовать декларируемой цели выйти на границы 1991 года.

Правда, откровенно говоря, я не очень понимаю, как ВСУ собираются преодолевать наши оборонительные рубежи.

В июне они понесли большие потери, пытаясь пройти через наши минные заграждения. При этом оборона, выстроенная ВС РФ, является эшелонированной. После минных полей идёт первая линия обороны, за которой ещё несколько рубежей.

Скорее всего, вторая волна контрнаступления также обернётся для Киева крупными потерями и топтанием на месте. Однако у ВСУ достаточно людей и техники, чтобы вновь и вновь проверять на прочность наши позиции.

Конечно, враг анализирует неудачный опыт своих первых июньских атак. Последнее время украинское командование отправляет в наступление небольшие мобильные подразделения — они проводят что-то среднее между разведкой боем и штурмовкой. Такая тактика может доставить нам неприятности, но не прорвать фронт.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук:

— Опыт провального июньского наступления говорит о том, что ВСУ требуются самолёты, большее количество инженерной техники, больше артиллерийских орудий и боеприпасов. На Западе это понимают, и велика вероятность, что всё это нашему противнику в обозримой перспективе предоставят.

Однако, не дожидаясь этого, в течение лета ВСУ наверняка перейдут в новое контрнаступление. Для этого у врага под рукой свежие ударные резервы — он может отправить в бой гораздо больше наземных сил, чем в первый месяц лета.

Раненые солдаты ВСУ

AP

© Iryna Rybakova

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин:

— Для меня очевидно, что киевский режим продолжит бросать в бой резервы, особенно в преддверии саммита НАТО. Однако такое сжигание человеческих ресурсов чревато большими проблемами в пополнении обескровленных подразделений личным составом.

В свою очередь, ВС РФ должны сохранять бдительность. Провалы нашего врага в минувшем месяце не должны нас как-то расслаблять. Ресурсы у противника пока есть, и нам их надо сжигать, пользуясь тем, что он готов яростно и бесплодно атаковать.