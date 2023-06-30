ВСУ потеряли до 160 военных: в Минобороны РФ заявили об отражении пяти атак противника на Донецком направлении

За прошедшие сутки российские военные противостояли попыткам ВСУ наступать на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях. Об этом заявили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что только на Донецком направлении противник предпринял пять атак. В результате ВС РФ уничтожили до 160 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и ряд других образцов техники.

В Минобороны России заявили, что в течение суток ВСУ продолжали попытки наступления на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях.

Так, на Донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделения группировки войск «Юг» успешно отразили пять атак противника в районе расположенных в ДНР населённых пунктов Белогоровка, Красное, Северное, Первомайское и Каменка.

Ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за сутки уничтожены до 160 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении благодаря активным действиям подразделений группировки «Центр», ударам авиации и артиллерии отражена атака противника в направлении населённого пункта Кузьмино (ЛНР).

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

Кроме того, поражены подразделения ВСУ в районе населённых пунктов Терны, Торское (ДНР), а также Червонопоповка, Невское и Червоная Диброва (ЛНР). Наряду с этим в районе населённого пункта Червоная Диброва пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

В результате уничтожены более 50 украинских военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две гаубицы Д-30 и одна Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа благодаря мужественным и слаженным действиям подразделений группировки «Восток», а также ударам авиации и артиллерии отражена атака мотопехотной роты противника в направлении населённого пункта Старомайорское (ДНР). Кроме того, скопление живой силы и техники ВСУ поражено в районе населённого пункта Левадное (Запорожская область).

На Запорожском направлении подразделения группировки «Восток» пресекли попытку противника провести силами до мотопехотного взвода разведку боем. Также уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе населённого пункта Работино (Запорожская область).

Противник потерял на данных направлениях до 120 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

На Купянском направлении благодаря активным действиям подразделений, а также ударам авиации и артиллерии группировки войск «Запад» отражены две атаки подразделений ВСУ в районе населённого пункта Новосёловское (ЛНР).

Кроме того, поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районе населённого пункта Синьковка, Каменка (Харьковская область), Новосёловское и Стельмаховка (ЛНР). В районе населённого пункта Ольшана (Харьковская область) пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ. В общей сложности уничтожены до 50 украинских военных, две боевые бронированные машины, а также два автомобиля.

На Херсонском направлении в течение суток противник потерял до 45 военнослужащих, четыре автомобиля, боевую машину РСЗО «Град», две артиллерийские системы М777, а также гаубицу «Мста-Б».

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразили 86 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 108 районах.

В свою очередь, средства противовоздушной обороны перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены десять украинских беспилотников.

Отказ ВСУ от использования западной техники

Ранее Военная хроника сообщила, что украинские военные, в том числе 47, 65 и 128-я бригады ВСУ и ряд других подразделений на Запорожском и Южно-Донецком направлениях постепенно отказываются от западной техники в пользу применения советского вооружения.

По данным экспертов, одним из факторов выступают большие потери бронеавтомобилей западного производства и другой техники. Отмечается, что восполнять эти потери быстро при текущем уровне военной помощи Запада практически невозможно, поскольку поставки растягиваются по времени, что неизбежно влияет на активность контрнаступления.

Кроме того, на ситуацию влияет снарядный голод, так как применение украинскими военными БМП M2 Bradley и танков Leopard 2 в затяжных боях не планировалось. Наряду с этим на динамике наступления начали сказываться повышенный износ и повреждения западной техники в интенсивных боях, констатировали эксперты.

Отмечается, что советская техника оказалась более неприхотливой, ремонтопригодной и, кроме того, её ремонт возможен без отправки в Европу.