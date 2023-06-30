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Минобороны: ВС России отбили атаку мотопехотной роты ВСУ в районе Времевского выступа

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Российские военные отбили атаку мотопехотной роты ВСУ в районе Времевского выступа.
Минобороны: ВС России отбили атаку мотопехотной роты ВСУ в районе Времевского выступа
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны.

«На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа... отражена атака мотопехотной роты противника в направлении населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении.

Кроме того, в районе населённого пункта Левадное Запорожской области нанесено огневое поражение по скоплению живой силы и техники ВСУ.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска провели контратаку в районе Времевского выступа.

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