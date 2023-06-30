Минобороны: ВС России отбили атаку мотопехотной роты ВСУ в районе Времевского выступа

Российские военные отбили атаку мотопехотной роты ВСУ в районе Времевского выступа.

Об этом сообщили в Минобороны.

«На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа... отражена атака мотопехотной роты противника в направлении населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики», — говорится в заявлении.

Кроме того, в районе населённого пункта Левадное Запорожской области нанесено огневое поражение по скоплению живой силы и техники ВСУ.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска провели контратаку в районе Времевского выступа.