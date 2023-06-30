МО: ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении

Российские войска отразили две атаки подразделений ВСУ на Купянском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Отражены две атаки подразделений ВСУ в районе населённого пункта Новосёловское Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

Уточняется, что потери противника на этом направлении за сутки составили до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также два автомобиля.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях.