МО: ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Отражены две атаки подразделений ВСУ в районе населённого пункта Новосёловское Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.
Уточняется, что потери противника на этом направлении за сутки составили до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также два автомобиля.
Ранее сообщалось, что ВСУ продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях.