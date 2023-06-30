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«Значительные потери личного состава»: военные из группировки «Центр» заявили об ударе артиллерии по двум бригадам ВСУ

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Сергей Гусаров
Военнослужащие из группировки ВС РФ «Центр» вскрыли перемещение двух бригад украинских войск на технике, после чего по противнику нанесла удар артиллерия. По данным начальника пресс-центра группировки, уничтожены две БМП, противник также понёс значительные потери в живой силе. Военные из группировки «Юг» тем временем нанесли ракетно-бомбовые удары по объектам ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском и Александро-Калиновском направлениях.
«Значительные потери личного состава»: военные из группировки «Центр» заявили об ударе артиллерии по двум бригадам ВСУ
  • РИА Новости

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что на Краснолиманском направлении расчёт реактивной системы залпового огня «Смерч» нанёс удар по сосредоточению живой силы и огневых средств противника.

В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы уничтожили две гаубицы Д-30, боевые машины пехоты и пикапы ВСУ. Наряду с этим авиация группировки «Центр» нанесла удары по восьми районам скопления живой силы и огневых средств противника.

Кроме того, российские военные вскрыли перемещение двух бригад украинских войск, после чего противника накрыла артиллерия ВС РФ.

«На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение подразделений на технике 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ. В результате боевой работы подразделений артиллерии группировки «Центр» уничтожены две боевые машины пехоты и три пикапа, а также значительные потери среди личного состава», — уточнил Савчук.

  • Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук

Как рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, авиация за сутки нанесла серию ударов по расположению ВСУ.

«Бомбардировочной авиацией Южной группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по объектам противника на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском и Александро-Калиновском направлениях», — сказал он.

По данным группировки «Центр», в результате поражены пункты временной дислокации личного состава 92, 54, 22-й механизированных бригад ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны противника.

Кроме того, подразделения группировки «Центр» сорвали атаку штурмовой группы 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Крутая Балка на Авдеевском направлении.

Наряду с этим подразделение специального назначения соединения Южного военного округа вскрыло выдвижение разведывательно-диверсионной группы ВСУ в районе Первомайского. По противнику был нанесён удар артиллерии, украинские военные понесли потери в живой силе и технике.

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В дополнение к этому артиллерия группировки нанесла удары по опорным пунктам ВСУ в районе Красногоровки и Белогоровки. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены три миномёта калибра 120 мм и две единицы автомобильной техники подвоза.

В свою очередь, экипаж тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» нанёс удар по скоплению живой силы противника в районе окраины Артёмовска.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что в ходе боевых действий на Купянском направлении экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-28 нанесли восемь ударов по скоплению живой силы, вооружению, военной и специальной технике из состава 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны.

Кроме того, артиллерия группировки сорвала четыре попытки провести ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях в районе н. п. Тимковка, Синьковка, Кисловка и Стельмаховка. Противник потерял до взвода живой силы.

Помимо прочего, в полосе обороны 1-й танковой армии в ходе контрбатарейной борьбы самоходная артиллерийская установка «Акация» уничтожила миномётный расчёт противника в районе н. п. Новосёловское.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что на Южно-Донецком направлении передовые подразделения при поддержке артиллерии уничтожили группу боевиков и боевую бронированную машину в районе между Макаровкой и Ровнопольем.

Также в районе Макаровки в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия уничтожила два миномётных расчёта. В этом же секторе авиация уничтожила бронеавтомобиль с боевиками. Также нанесён удар по скоплению боевиков в районе Урожайного и Ровнополья.

На Запорожском направлении силы воздушной разведки вскрыли до взвода противника в районе Луговского. Огнём артиллерии уничтожены три автомобиля и живая сила националистов. Также вскрыты и уничтожены три миномётных расчёта.

Помимо прочего, мотострелковые подразделения уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе Работина.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено два артиллерийских орудия в Степногорске и одно в Каменском, а также САУ «Гвоздика» и буксируемая гаубица в районе Привольного.

Средствами ПВО сбиты два беспилотника типа «Валькирия» и один — «Лелека».

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