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Марочко: ВСУ задействовали натовскую технику при попытке наступления в районе Артёмовска

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что батальонно-тактические группы ВСУ при помощи техники НАТО попытались прорвать линию обороны российских сил в окрестностях города Артёмовска.

Об этом информирует ТАСС.

«При штурме использовалась западная бронетехника и танки», — говорится в сообщении.

Марочко подчеркнул, что российские военнослужащие отразили все атаки противника, не допустив прорыва.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военнослужащие заметили перемещение подразделений двух украинских бригад и уничтожили две БМП.

Также авиация группировки «Юг» уничтожила пункты временной дислокации четырёх украинских бригад.

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