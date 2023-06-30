Марочко: ВСУ задействовали натовскую технику при попытке наступления в районе Артёмовска
Об этом информирует ТАСС.
«При штурме использовалась западная бронетехника и танки», — говорится в сообщении.
Марочко подчеркнул, что российские военнослужащие отразили все атаки противника, не допустив прорыва.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские военнослужащие заметили перемещение подразделений двух украинских бригад и уничтожили две БМП.
Также авиация группировки «Юг» уничтожила пункты временной дислокации четырёх украинских бригад.