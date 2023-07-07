Офис Генсека: Гутерреш выступает против использования кассетных боеприпасов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает против применения кассетных боеприпасов на поле боя, заявил заместитель официального представителя Генсека Фархан Хак.

Хак подчеркнул, что Гутерреш поддерживает конвенцию, запрещающую использование кассетных боеприпасов.

«Таким образом, естественно, он не хочет, чтобы кассетные боеприпасы применялись на поле боя», — цитирует его ТАСС.

Ранее газета The New York Times заявила, что американская администрация согласовала поставки Киеву кассетных боеприпасов.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что возможная поставка Украине кассетных боеприпасов со стороны США станет очередным шагом к эскалации.