«Исключить участие человека»: в России завершена модернизация робота-сапёра МГР-4 «Шмель»

Российские специалисты разработали модернизированную версию дистанционно управляемой машины гуманитарного разминирования МГР-4 «Шмель». Об этом сообщили в «Ростехе». Робототехнический комплекс создан на базе отечественного мини-погрузчика ANT 1000. Он предназначен для борьбы с противопехотными минами, жертвами которых часто становится мирное население. Помимо «Шмеля», функция дистанционного управления реализована в машине «Уран-6», которая ранее успешно применялась в Нагорном Карабахе и Сирии, а также в тяжёлом комплексе «Проход». По мнению экспертов, роботы-сапёры стали незаменимыми помощниками МЧС и ВС РФ, позволяя минимизировать риски для российских военнослужащих.

Холдинг «Высокоточные комплексы» завершил разработку усовершенствованной версии дистанционно управляемой машины гуманитарного разминирования МГР-4 «Шмель». Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».

Робототехнический комплекс (РТК) будет представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2023», который пройдёт с 14 по 20 августа.

«МГР-4 «Шмель» прошла испытания на полигоне МЧС, по результатам которых был внесён ряд конструктивных изменений. Главная идея — исключить участие человека в работах по разминированию. В машине отсутствуют кабина и все системы ручного управления», — говорится на сайте «Ростеха».

Высокий уровень роботизации «Шмеля» достигается с помощью унифицированного программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Прометей». По данным «Ростеха», система характеризуется повышенной надёжностью и универсальностью. При незначительной доработке она способна превратить любую бронетехнику в дистанционно управляемую роботизированную машину.

Минимизация рисков

МГР-4 создан на базе отечественного мини-погрузчика ANT 1000. Главная задача робота-сапёра — очистка территорий от противопехотных мин и видеомониторинг окружающей обстановки. Предельная дальность действия сигнала радиоуправления составляет 1000 м.

«Шмель» снаряжается лебёдкой с гидравлическим приводом. С её помощью машина может самостоятельно выбираться из вязкого грунта. Для усиления защиты на РТК устанавливаются стальные башмаки гусениц.

По информации «Ростеха», модернизированный робот-сапёр имеет усовершенствованный пульт управления, который стал более удобным и получил возможность дольше работать.

«Изменения коснулись и рабочего органа робота-сапёра. В модернизированном образце используется минный трал с увеличенной глубиной рыхления грунта до 250 мм, заменена форма ударных молотков, скорректирована длина цепи. Внедрена новая схема перемещения трала над поверхностью земли — при плавающем положении копируется рельеф местности», — сообщается на сайте госкорпорации.

Как заявил журналистам индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев, МГР-4 хорошо подходит для борьбы с лёгкими и небольшими взрывными устройствами. Это особенно актуально для новых территорий, часть районов которых нуждается в гуманитарном разминировании, отметил топ-менеджер.

«Вопрос борьбы с противопехотными минами сейчас особенно актуален для новых территорий. Такие мины широко применяются противником и несут большую угрозу не только для военнослужащих, но и для гражданских лиц, в том числе детей», — подчеркнул Оздоев.

Опрошенные RT эксперты называют гуманитарное разминирование одной из важнейших миссий ВС РФ в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. С самого начала спецоперации для очистки новых территорий российская армия достаточно активно применяет РТК.

Высокие оценки военных получил робот-сапёр «Уран-6», который ранее использовался в Нагорном Карабахе и в сирийской операции для разминирования городов Пальмира, Алеппо и Дейр эз-Зор.

Как сообщил в январе в интервью газете «Красная звезда» начальник Инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, применение данных робототехнических комплексов снижает риски для сапёров.

«Они (комплексы «Уран-6». — RT) предназначены для минимизации рисков среди личного состава в ходе выполнения задач по разминированию в противопехотных минных полях и сплошной очистке местности от взрывоопасных предметов в режиме дистанционного управления. Оператор может управлять роботом с помощью специального пульта, находясь на расстоянии до 1 км», — отметил Ставицкий.

Робот-сапёр «Уран-6» в Мариуполе

В частности, «Уран-6» помогал сапёрам Международного противоминного центра ВС РФ очищать от взрывных устройств улицы Мариуполя. Катковый трал данного РТК эффективно работал на твёрдом грунте, раздавливая взрывоопасные предметы, в том числе противопехотные мины.

«В зависимости от обстановки и условий комплекс действует либо самостоятельно, либо в составе группы сапёров», — заявил ранее РИА Новости командир отряда сапёров Международного противоминного центра ВС РФ.

По словам военнослужащего, применение «Урана-6» позволяет в кратчайшие сроки разминировать значительные участки местности. Робот-сапёр способен выдержать до трёх подрывов зарядов 5 кг в тротиловом эквиваленте подряд. После такой детонации РТК подлежит краткосрочному техобслуживанию и потом может вновь использоваться.

«Уран-6» был создан компанией ОАО «766 УПТК» (Нахабино, Московская область). По данным разработчика, один РТК за день способен выполнить объём работы подразделения из 20 сапёров.

Ещё одной дистанционно управляемой машиной, которая прошла обкатку в зоне СВО, стал тяжёлый робототехнический комплекс «Проход». На сегодняшний день это единственный российский робот-сапёр, который может выдержать несколько подрывов противотанковых мин и затем продолжить работу.

«Проход» был разработан холдингом «Высокоточные комплексы» на базе бронированной машины разминирования БРМ-3МА «Вепрь», которая, в свою очередь, создана на основе танка Т-90. Основная задача комплекса — проделывание коридоров в минных полях.

«Проход» предназначен для разминирования дорог, по которым сразу за роботом идут танки, БМП и другая тяжёлая военная техника. Ширина его полосы разминирования соответствует ширине прохода танка, также он способен имитировать режимы работы тяжёлой техники, на которую срабатывают умные противотанковые мины. На нашем роботе также установлены специальные устройства для уничтожения мин с электронным детонатором», — заявил ранее в интервью РИА Новости генеральный директор ВНИИ «Сигнал» (входит в «Высокоточные комплексы») Владимир Пименов.

Разминирование территории в посёлке Светличное с помощью РТК

«Проход» может развивать скорость до 35 км/ч. Машина имеет усиленную противоминную защиту. Кроме того, на переднюю часть корпуса и рубку РТК устанавливаются контейнеры динамической защиты. Разминирование выполняется современным колейным тралом ТМТ-С.

Управление «Проходом» осуществляется по закрытому каналу связи из командного пункта на базе КамАЗа. Также в РТК предусмотрен вариант работы в полностью автоматическом режиме.

Вместе с тем при необходимости в машину всегда может вернуться экипаж. Вооружение «Прохода» состоит из 12,7-мм пулемёта «Корд» и восьми гранатомётов для постановки дымовых завес.

Эпоха роботизации

Как заявил в беседе с RT военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин, в настоящее время средства дистанционного разминирования крайне востребованы на новых территориях. Для борьбы с противопехотными минами эффективны относительно небольшие РТК — «Шмель» и «Уран-6», а для очистки районов, где могут оставаться более мощные неразорвавшиеся боеприпасы, — тяжёлые комплексы на основе танка, говорит эксперт.

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«Работа по гуманитарному разминированию новых территорий идёт с весны прошлого года, но её однозначно станет намного больше, когда утихнут боевые действия. Причём это будет опасная и сложная работа, учитывая ожесточённость боёв и то, насколько часто ВСУ минируют оставленные позиции, в том числе в населённых пунктах. Нужно пользоваться любой возможностью применять РТК вместо людей», — сказал Литовкин.

По словам эксперта, ВС РФ нуждаются в большом количестве разнообразных автоматизированных платформ разминирования. Богатый спектр РТК позволит более широко использовать безэкипажную технику на разных грунтах и типах местности.

«Нынешний конфликт лишний раз продемонстрировал, насколько важны робототехнические комплексы и средства дистанционной инженерной разведки. В зоне СВО они помогают устранять последствия террористических разбросов запрещённых мин «Лепесток» и применения натовских кассетных боеприпасов», — подчеркнул Литовкин.

Аналогичной точки зрения придерживается военный эксперт Сергей Ищенко. В комментарии RT он отметил, что роботы-сапёры должны снизить вероятность потерь среди военных и гражданского населения от беспорядочно установленных противником мин. В то же время Ищенко обратил внимание на тот факт, что РТК не всегда могут выполнять свои функции.

«Сложнее всего преодолевать минные заграждения в лесополосах и в распутицу, то есть на местности и в сезон, когда даже гусеничная техника теряет свои высокие ходовые качества. Однако на больших ровных пространствах без роботов-сапёров МЧС и нашей армии не обойтись. Безэкипажные машины в десятки раз ускоряют процесс разминирования», — заключил Ищенко.