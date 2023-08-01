«Аналогов им реально нет»: Минобороны РФ получило партию модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31

Нижегородский авиационный завод «Сокол» передал Минобороны России партию истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые прошли ремонт и модернизацию. Обновлённые истребители возвращаются в строй с теми же лётно-техническими характеристиками, что и при их проектировании, но при этом с более широкими функциями и возможностями, сообщили в «Ростехе». МиГ-31 — советский, ныне российский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. По мнению экспертов, его глубокая модернизация позволит уникальному МиГ-31 и дальше успешно выполнять поставленные задачи.

Нижегородский авиационный завод «Сокол» передал Минобороны России партию прошедших ремонт и модернизацию истребителей-перехватчиков МиГ-31. Об этом сообщили в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) (входит в «Ростех»).

«Работы выполнены в рамках гособоронзаказа. Самолёты отправлены на аэродромы постоянного базирования. Обновлённые истребители возвращаются в строй с теми же лётно-техническими характеристиками, что при их проектировании, но при этом получают более широкие функции и возможности», — рассказали в корпорации.

Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь сообщил журналистам, что предприятие выполняет свои обязательства для обеспечения российской армии необходимой авиационной техникой, в дальнейшем работа продолжится в рамках исполнения контрактов 2023 года. «Модернизация самолетов МиГ-31 является одной из основных компетенций и важнейшим направлением деятельности Нижегородского авиастроительного завода «Сокол» в контуре ОАК», — подчеркнул Слюсарь.

Повышение эффективности

МиГ-31 — это советский и российский двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия и первый отечественный боевой самолёт четвёртого поколения, принятый на вооружение в 1981 году. Он был создан для перехвата и уничтожения различных воздушных целей на предельных высотах, в любое время суток и при любых погодных условиях. Основным местом работы новых МиГ-31 тогда стала протяжённая арктическая зона.

МиГ-31

РИА Новости

© Илья Питалев

Самолёты МиГ-31 производились на заводе «Сокол» с 1975 по 1994 год, всего было выпущено более 500 таких машин. Сегодня они по-прежнему успешно эксплуатируются в России и Казахстане.

Эти истребители оснащены мощными двухконтурными двигателями Д-30Ф6, которые обеспечивают им высокую дальность, продолжительность и скорость полета. МиГ-31 способен развивать скорость до 3 тыс. км/ч и быстро подняться на высоту до 21 тыс. м.

С 2008 года стоящие на вооружении в России истребители МиГ-31 последовательно обновляются и модернизируются до уровня МиГ-31БМ. Их обновлением и ремонтом занимается завод «Сокол», который ранее производил эти машины. По словам главы ОАК Юрия Слюсаря, планируется модернизировать весь парк МиГ-31.

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За основу варианта МиГ-31БМ была взята модификация МиГ-31Б, принятая на вооружение в 1990 году, так как в ней были использованы некоторые проектные решения, не применявшиеся в серийном производстве этих самолётов ранее.

В «Ростехе» отмечают, что одним из главных достоинств обновлённых МиГ-31БМ является новый радар «Заслон-М», который делает возможным обнаружение воздушных целей на расстоянии до 320 км и их поражение на расстоянии до 280 км. Кроме того, новый радар позволяет одновременно отслеживать десять целей и одновременно запускать ракеты по шести.

«Новое оборудование расширяет возможности МиГ-31БМ, превращая его из узкоспециализированного перехватчика в многофункциональную боевую единицу, эффективно взаимодействующую с зенитными ракетными комплексами ПВО», — подчеркнули в «Ростехе».

К примеру, «Заслон-М» может использоваться для наведения на цель управляемых ракет, запущенных с другого истребителя, который сближается с противником в режиме радиолокационного молчания. Кроме того, радиоэлектронное оборудование позволяет МиГ-31БМ выступать в роли воздушного командного пункта, который координирует действия других истребителей с менее мощными радарами.

«За счёт модернизации БРЭО (бортового радиоэлектронного оборудования. — RT) и вооружения эффективность МиГ-31БМ по сравнению с МиГ-31 выросла в 2,6 раза», — подчеркнули в «Ростехе».

Стоит отметить, что помимо модели МиГ-31БМ некоторые МиГ-31 были обновлены до моделей МиГ-31К и МиГ-31И, которые способны нести гиперзвуковые ракеты воздушного базирования «Кинжал». В конце декабря 2022 года командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш рассказал в интервью газете «Красная звезда» о том, что годом ранее в состав дальней авиации вошёл полк модернизированных МиГ-31, оснащённых «Кинжалами».

«Уникальность гиперзвукового авиационного комплекса «Кинжал» в том, что его аэробаллистическая ракета способна развивать скорость более чем в десять раз превышающую скорость звука и при этом осуществлять маневрирование на всех участках траектории полета, что позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие системы ПВО и поражать цели в глубоком тылу противника», — подчеркнул генерал.

Кроме того, в апреле издаваемый Минобороны журнал «Военная мысль» сообщил, что Россия продолжает работы по созданию комплексов противоспутниковой борьбы (ПСБ) — истребителя-перехватчика МиГ-31Д с противоспутниковой ракетой.

«Примерами российских комплексов ПСБ, создаваемых на перебазируемой и мобильной базе, являются комплекс противокосмической обороны «Контакт» на базе тяжелого истребителя-перехватчика МиГ-31, боевая лазерная система А60 «Сокол-Эшелон» на базе транспортного самолета Ил-76 и боевая лазерная система «Пересвет», — уточняется в материале.

«Вторая жизнь»



Как отметил в беседе с RT директор Музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов, модернизированные МиГ-31 будут способствовать обеспечению безопасности воздушного пространства России.

«Они могут использоваться для охраны границ в первую очередь, а также нести боевое дежурство в Сирии и других важных зонах. Что касается их использования в зоне СВО, модернизированный МиГ-31 уже несколько раз эффективно применялся для нанесения ударов по целям на Украине с использованием гиперзвуковой ракеты «Кинжал», — подчеркнул эксперт.

МиГ-31

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

Юрий Кнутов отметил, что МиГ-31 является одним из самых скоростных самолётов в мире, что делает его идеальным носителем для «Кинжалов». А модернизированные МиГ-31БМ являются эффективными перехватчиками, добавил эксперт.

«За счёт модернизации увеличены возможности радиолокационной станции, повышена дальность обнаружения целей противника и возможность их перехвата. Несмотря на то, что МиГ-31 был разработан ещё во времена СССР, модернизация делает его самолётом не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня», — пояснил Кнутов.

МиГ-31 продолжают использоваться и модернизироваться, поскольку являются уникальной авиационной платформой, подчеркнул в разговоре с RT военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

«Несмотря на то что они давно не выпускаются, это очень ценная машина. И это очень хорошо, что они модернизируются и поддерживаются в лётном состоянии, потому что аналогов им реально нет», — сказал собеседник RT.

Уникальность МиГ-31 заключается в его возможностях как всепогодного перехватчика дальнего радиуса действия, подчеркнул Дрозденко.

«Миг-31 — это дальний перехватчик, таких самолётов больше ни у кого нет. Как и его предшественник — МиГ-25 — он был создан для обеспечения воздушной безопасности границ. При невероятной протяжённости границы России перекрыть всю её комплексами ПВО невозможно, поэтому были разработаны перехватчики, которые могут развивать огромные скорости, покрывать большие расстояния и при этом осуществлять координацию друг с другом. Фактически несколько таких перехватчиков, находясь в боевом дежурстве, могут перекрыть всю Европейского границу», — рассказал военный обозреватель.

МиГ-31 является самым мощным в мире истребителем-перехватчиком с высокими показателями по скорости, высоте и дальности полета. Его главным методом работы является уничтожение противника на дальней дистанции без необходимости вступать в воздушный бой, добавил Дрозденко.

«Это достаточно большой самолёт, который не предназначен для продолжительного воздушного боя. Его задача — издалека находить противника и выпускать по нему ракеты дальнего действия. После модернизации у МиГ-31 обновилось радиоэлектронное оборудование, системы прицеливания и наведения, которые позволяют использовать более широкий спектр вооружения. Но главное — это капитальный ремонт с обновлением двигателей, проводов: самолёты прошли процедуру омоложения и получили вторую жизнь. Благодаря глубокой модернизации, увеличился лётный ресурс МиГ-31, который позволит им и дальше успешно выполнять поставленные задачи», — заключил эксперт.