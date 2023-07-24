«Этот компонент должен усиливаться»: как в России реализуется концепция развития морской авиации

В России утверждена новая концепция развития морской авиации. Об этом сообщил начальник морской авиации ВМФ России Андрей Пахомов. Он уточнил, что в ближайшее время начнётся реализация этой концепции, которая предполагает получение современной авиационной техники и развитие аэродромной структуры. Военные обозреватели отмечают, что в условиях нынешней военно-политической обстановки развитию и усилению морской авиации РФ должно уделяться особое внимание. С точки зрения аналитиков, основной акцент прежде всего следует сделать на проекте нового российского авианосца.

В России утверждена новая концепция развития морской авиации, сообщил в эфире программы «Военная приёмка» на телеканале «Звезда» начальник морской авиации ВМФ России Андрей Пахомов.

«Главнокомандующим ВМФ РФ адмиралом Николаем Евменовым утверждена концепция развития морской авиации», — приводит ТАСС его слова.

Он добавил, что её реализация начнётся в ближайшее время.

«Это будет получение современной авиационной техники, развитие аэродромной структуры, больше внимания будем уделять Арктике, потому что это одна из перспективных задач как для флота, так и для всей страны», — подчеркнул Пахомов.

Он также сообщил, что вскоре в распоряжение морской авиации России поступят новые самолёты Су-30СМ2 — сейчас этот род войск использует истребители Су-30СМ. Кроме того, для морской авиации разрабатывается новый самолёт для замены противолодочного Ил-38.

«Концепция разработана, схема полностью разработана, утверждена главнокомандующим военно-морским флотом. Цели и задачи под эти воздушные суда все есть. Он будет не сверхзвуковым, будет летать и на малых скоростях, и на больших. То есть будет применяться как в ближней морской зоне, так и будет способен летать в дальней морской зоне», — рассказал Андрей Пахомов.

Поэтапное развитие

Напомним, морская авиация — это род сил в составе ВМФ России, предназначенный для поиска и уничтожения боевых сил флота противника, десантных отрядов, конвоев и одиночных кораблей в море и на базах, прикрытия собственных кораблей от ударов с воздуха и уничтожения воздушных сил и ведения воздушной разведки.

Многоцелевой истребитель Су-27 морской авиации Военно-морского флота РФ

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Авиация ВМФ РФ функционально разделяется на несколько видов: морскую ракетоносную, противолодочную, истребительную и разведывательную, а также вспомогательные виды, такие как дальнее радиолокационное обнаружение и наведение, радиоэлектронная борьба, противоминная, обеспечение управления и связи, заправка летательных аппаратов топливом в воздухе, поисково-спасательная, транспортная и санитарная авиация.

Морская авиация располагается на аэродромах и авианосцах, подразделяясь на палубную авиацию и авиацию берегового базирования.

«На современном этапе развитие морской авиации идёт в направлении совершенствования всех типов летательных аппаратов, увеличения их скорости, дальности и продолжительности полёта, оснащения высокоточным управляемым оружием, широкого внедрения электронно-вычислительной техники, систем и методов управления, средств автоматизации сбора, обработки информации и выдачи целеуказания для поражения любых целей с высокой точностью, создания средств поиска и поражения надводных и подводных целей на новых физических принципах, повышения их незаметности и боевой устойчивости», — отмечают в Минобороны РФ.

В 2018 году началась модернизация авиации ВМФ, разделённая на три этапа. В её рамках этот род войск оснащается самолётами, вертолётами и беспилотниками нового поколения.

Назревшая необходимость

Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин полагает, что для развития морской авиации в России прежде всего нужно увеличивать количество морских аэродромов.

«Для того чтобы развивать морскую авиацию, необходимо иметь больше аэродромов непосредственно в море. Об этом можно будет говорить, когда завершит ремонт и снова выйдет в море авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», — говорит эксперт.

Палубные вертолёты Ка-27

РИА Новости

Напомним, что ранее глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что передача военным «Адмирала Кузнецова» запланирована на 2024 год.

С точки зрения Литовкина, для усиления морской авиации в РФ нужно реализовать концепцию нового российского авианосца.

«На выставках демонстрируются различные проекты и ведутся дискуссии, нужен атомный авианосец или газотурбинный, с катапультой или трамплином, малый, средний или большой и так далее. Нужно сделать окончательный выбор. После этого станет ясно, какой к нему нужен палубный истребитель», — пояснил военный обозреватель.

В свою очередь, заслуженный лётчик РФ Владимир Попов считает, что в условиях нынешней военно-геополитической обстановки развитию морской авиации должно уделяться особое внимание.

«Россия с трёх сторон омывается океанами и морями, её морские границы и прибрежные территории очень протяжённые: Северный Ледовитый океан и Балтика, Тихоокеанский бассейн и Чёрное море. Для того чтобы контролировать их, нужно оперативное реагирование. Морская авиация является тем самым компонентом ВМФ, который может это реализовать наиболее эффективно», — уверен Попов.

Кроме того, по его мнению, в нынешних условиях важно проецировать силу на дальних рубежах.

«Нужна возможность оперативно поддерживать авиационную группировку на морских театрах военных действий не только в прибрежных водах и исключительной экономической зоне, но и в открытом море, где соприкасаются сферы интересов морских держав», — отмечает специалист.

Для этого нужно развивать не только морскую истребительную авиацию, но и противолодочный и палубно-вертолётный компоненты, сказал Попов.

«Всё это должно обеспечить безопасность и защиту наших границ и морских путей. От морской авиации зависит оперативность и эффективность ВМФ, и этот компонент должен усиливаться и поддерживать атомный подводный флот и группы надводных кораблей. Мы входим в пятёрку крупнейших морских держав и должны укреплять и усиливать свои позиции в последующие 25 лет», — заключил аналитик.