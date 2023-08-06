С учётом пожеланий операторов БПЛА в зоне СВО: в России началось производство дрона-камикадзе «Гастелло»

В России началось производство беспилотника-камикадзе «Гастелло», созданного с учётом опыта применения дронов в спецоперации. Новый БПЛА сможет использоваться в тёмное время суток. Беспилотник работает по принципу FPV: оператор, управляющий им, может получать изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков. По словам аналитиков, дроны такого типа сейчас фактически стали «массовым управляемым оружием» в зоне СВО. Военные эксперты отмечают, что такие беспилотники позволяют эффективно поражать технику противника и крайне востребованы в войсках.

В России началось производство БПЛА «Гастелло», при создании которого были учтены пожелания работающих c дронами участников специальной военной операции. Об этом со ссылкой на одного из разработчиков сообщило РИА Новости.

«Новый российский FPV-дрон разработан с учётом пожеланий операторов беспилотных летательных аппаратов, работающих в зоне СВО. В частности, коптер будет иметь возможность ночного полёта и применения в тёмное время суток. Проектная мощность нового производства составляет 5 тыс. единиц в месяц», — приводит его слова агентство.

Разработчик сообщил, что новые дроны на 30% состоят из комплектующих российского производства. В частности, это карбоновые рамы и корпуса.

«В ближайшие месяцы количество российских комплектующих в новых ударных FPV-дронах «Гастелло» будет доведено до 95%», — добавил он.

Своё название дрон получил в честь советского лётчика Николая Гастелло, который в первые дни Великой Отечественной войны протаранил своим повреждённым Ил-4 колонну техники вермахта.

В то же время внук Героя Советского Союза, которого также назвали Николаем, не одобрил идею названия дрона.

«Николай Францевич Гастелло не был камикадзе. Ни один лётчик, повторивший его подвиг в ВОВ, а их было только тех, чьи имена известны, более 400 человек, не был камикадзе», — цитирует его ИА Regnum.

Новые решения

FPV — это аббревиатура от английского first person's view («вид от первого лица»). Оператор использует VR-очки и обычный телевизионный канал для непосредственного управления дроном. Военные эксперты отмечают, что такой принцип управления даёт максимальный уровень контроля, возможность преследовать движущуюся цель и высокую точность поражения. Сейчас на СВО под FPV-дронами обычно подразумевают беспилотники-камикадзе.

РИА Новости

© Евгений Биятов

В зоне СВО FPV-беспилотники применяют обе стороны конфликта. Удары БПЛА такого типа наносятся по пехоте в укрытиях, автотранспорту, огневым точкам, бронетехнике. Грамотное использование такого оружия способно нанести весьма серьёзный материальный ущерб противнику, отмечают специалисты.

Сразу несколько российских предприятий производят FPV-дроны для нужд российских сил в зоне СВО. Так, в мае Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) объявил о создании линейки FPV-дронов «Джокер».

«Мы проанализировали иностранный опыт, опыт противника, переосмыслили его, добавили собственных решений и на базе спортивных дронов сделали универсальную линейку «Джокер», которая выполняет сегодня все задачи, что стоят перед нашими бойцами. Дроны в линейке отличаются лишь весом носимой полезной нагрузки, при этом остаются универсальными. Этого «универсала» теперь не надо перепаивать, переделывать, менять на стяжках подвесы или навешивать дополнительное оборудование. Он готов выполнять любые задачи без вмешательства в конструкцию», — рассказал генеральный директор центра Дмитрий Кузякин.

В свою очередь, инженеры расположенного в Петербурге КБ «Око» создали FPV-дрон «Привет-82».

«Привет-82» прошёл лётные испытания на территории Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики в зоне специальной военной операции. В ходе испытаний осуществлены проверки дальности полёта, радиоканала», — рассказал один из представителей бюро порталу «Авиация России».

Он добавил, что сейчас КБ прорабатывает контракт по развёртыванию массового производства объёмом до 1 тыс. дронов в месяц.

Одним из самых известных дронов-камикадзе, применяемых российскими войсками в зоне спецоперации, стал «Ланцет». Западные СМИ неоднократно сообщали об эффективности этих устройств. К примеру, в начале июля газета The Telegraph отмечала, что Россия использует «смертоносный дрон-камикадзе» «Ланцет» для «сдерживания наступления» ВСУ.

«Дешёвый БПЛА, способный уничтожать машины, во много раз превосходящие его по размерам и стоимости, стал проблемой для украинских войск вдоль линии фронта. Они (дроны. — RT) стали настоящей занозой для украинских артиллеристов, и многие считают их одной из главных угроз на поле боя. Нет лёгкого способа защититься от дронов из-за их способности маневрировать», — пишет издание.

В свою очередь, американский военно-политический портал 19FortyFive ранее назвал «Ланцет» одной из самых серьёзных угроз для ВСУ. Автор материала акцентировал внимание на том, что «Ланцет» значительно дешевле целей, в том числе систем ПВО, которые он поражает.

Портал The Drive утверждает, что «Ланцет» смог уничтожить поставленную Украине немецкую систему ПВО IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail).

«Стали незаменимыми»

С точки зрения аналитиков, за время СВО дроны-камикадзе стали крайне необходимы на линии фронта.

«Они решают очень много важных задач, с которыми не справится традиционная артиллерия. Дроны «Гастелло» сделаны по принципу FPV: оператор использует уникальные виртуальные очки, позволяющие видеть и в дневное, и в ночное время. Соответственно, управлять БПЛА можно 24 часа в сутки, что обеспечивает очень высокую точность наведения и поражения целей. И этот дрон способен выводить из строя не только личный состав, но и бронетехнику противника», — рассказал в беседе с RT директор Музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов.

По его словам, технология FPV позволяет обеспечить очень высокую манёвренность беспилотника.

«Чтобы попасть в конкретное место или в блиндаж, лучше всего подходят как раз дроны FPV. Это крайне важно в силу того, что эти дроны фактически заменяют высокоточные боеприпасы типа «Краснополь» или те же «Ланцеты», которые достаточно дорогие, но их дальность больше, чем у FPV-дронов», — пояснил Кнутов.

Пока что эти БПЛА преимущественно используются для внезапных ударов по установленным целям, так как имеют ограниченную дальность полёта — батареи должны не только питать двигатели, но и работающую в нескольких режимах камеру и устройства передачи данных, добавил специалист.

«Это главная проблема таких дронов, но она постепенно решается за счёт увеличения ёмкости батарей. Что, в свою очередь, позволяет повышать бомбовую нагрузку. Это превращает дрон-камикадзе в достаточно грозное оружие», — пояснил он.

О высоких боевых возможностях «Гастелло» в беседе с RT заявил и военный эксперт Юрий Лямин.

«В ходе СВО различные беспилотники, в том числе дроны-камикадзе, стали незаменимыми. Естественно, что по ходу боевых действий выявляются определённые моменты, которые могли быть не до конца учтены. А это приводит к тому, что уже по ходу СВО различное старое вооружение дорабатывается и модернизируется — и разрабатывается что-то новое на основе опыта боевых действий. Дрон «Гастелло» — это разновидность БПЛА, которые сейчас очень широко применяются на фронте. То есть дроны свою эффективность доказали. Тем не менее это достаточно новое направление, работа над ними продолжается и будет идти и дальше», — подчеркнул военный эксперт.

Лямин также пояснил, почему такие дроны получили столь массовое применение в зоне СВО.

«FPV-дроны сейчас фактически выполняют роль массового управляемого оружия на относительно небольшом расстоянии. То есть дальность их действия — в пределах нескольких километров. ПТРК применяют из пусковой установки, запускают с земли, и сложность заключается в том, что нельзя посмотреть сверху и направить на цель, как в случае с дронами. В данном случае такие FPV-дроны получают распространение, потому что они относительно недорогие (по сравнению со многим другим управляемым вооружением) и они имеют возможность обнаружить какую-либо цель, на неё спикировать и нанести точный удар», — рассказал специалист.

Подобные дроны должны быть не очень дорогими, чтобы была возможность их массового производства, и при этом должны иметь мощную боевую часть для эффективного поражения техники противника, добавил Юрий Лямин.

«Также они должны быть устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы, иначе оператор может потерять контроль над дроном. Аппараты такого типа сейчас разрабатываются в разных уголках России, налаживается производство в достаточно больших количествах: тот же «Гастелло» — сейчас идёт речь, по-моему, о производстве 5 тыс. единиц в месяц. Такие БПЛА очень нужны в войсках, и при этом в больших количествах», — заключил эксперт.