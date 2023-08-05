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РИА Новости: в России начали производить разработанный с учётом пожеланий участников СВО дрон

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В России начали производить дрон «Гастелло», созданный с учётом пожеланий участников СВО.

Об этом информирует РИА Новости.

«Проектная мощность нового производства составляет 5 тыс. единиц в месяц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что коптер будет иметь возможность ночного полёта и применения в тёмное время суток.

Кроме того, сообщается, что беспилотник на 30% состоит из отечественных комплектующих.

Ранее поступала информация, что скорость нанесения ударов подвижными ракетными комплексами России вырастет за счёт новых систем связи, которые обеспечивают более быструю загрузку полетных заданий в ракеты.

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