РИА Новости: скорость ударов российских ракет вырастет с новыми системами связи

Скорость нанесения ударов подвижными ракетными комплексами России вырастет за счёт новых систем связи, которые обеспечивают более быструю загрузку полетных заданий в ракеты.

Об этом РИА Новости рассказал информированный источник.

«Для российских войск разработаны коротковолновые линии связи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря новым системам связи российские военнослужащие смогут более оперативно наносить удары по выявленным целям.

Кроме того, системы ускорят реагирование войск на действия противника.

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