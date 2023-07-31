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Гендиректор «Рособоронэкспорта» заявил о большом спросе на российскую технику в Африке

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Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев в интервью RT заявил о большом спросе в Африке на российскую технику, в том числе на вертолёты, автоматы Калашникова, КамАЗы, «Уралы», быстроходные катера БК-10, БК-16.
Гендиректор «Рособоронэкспорта» заявил о большом спросе на российскую технику в Африке
  • РИА Новости

Он отметил, что партнёры из стран Африки также проявляют большой интерес к созданию сервисных центров по эксплуатации бронированной и автомобильной техники.

При этом Михеев назвал основным трендом создание производств в стране-партнёре.

«Поэтому мы эту работу организовали. И первый у нас контракт подписан на локализацию нескольких типов автоматов Калашникова, ведём переговоры по созданию производств по боеприпасам», — сказал он.

Михеев добавил, что российская промышленность готова к любым формам сотрудничества в данном направлении.

Ранее Михеев заявил, что «Рособоронэкспорт» с 2019 года подписал со странами Африки 150 контрактов, портфель заказов пополнился за это время на $10 млрд.

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