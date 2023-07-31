Гендиректор «Рособоронэкспорта» заявил о большом спросе на российскую технику в Африке
- РИА Новости
Он отметил, что партнёры из стран Африки также проявляют большой интерес к созданию сервисных центров по эксплуатации бронированной и автомобильной техники.
При этом Михеев назвал основным трендом создание производств в стране-партнёре.
«Поэтому мы эту работу организовали. И первый у нас контракт подписан на локализацию нескольких типов автоматов Калашникова, ведём переговоры по созданию производств по боеприпасам», — сказал он.
Михеев добавил, что российская промышленность готова к любым формам сотрудничества в данном направлении.
Ранее Михеев заявил, что «Рособоронэкспорт» с 2019 года подписал со странами Африки 150 контрактов, портфель заказов пополнился за это время на $10 млрд.