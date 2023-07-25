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«Рособоронэкспорт» с 2019 года подписал со странами Африки 150 контрактов

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«Рособоронэкспорт» с 2019 года подписал со странами Африки 150 контрактов, портфель заказов пополнился за это время на $10 млрд, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.
«Рособоронэкспорт» с 2019 года подписал со странами Африки 150 контрактов
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Как уточняет РИА Новости, «Рособоронэкспорт» примет участие во втором саммите Россия — Африка, экономическом и гуманитарном форуме Россия — Африка, которые пройдут в Санкт-Петербургском «Экспофоруме» 27—28 июля этого года.

«Саммит Россия — Африка даёт мощнейший стимул укреплению всеобъемлющего и равноправного сотрудничества России с африканскими странами во всех его измерениях... С 2019 года по настоящий момент мы подписали свыше 150 контрактных документов с африканскими партнёрами и пополнили свой портфель заказов на более чем $10 млрд. За это время наше присутствие расширилось ещё на пять государств континента», — отметил Михеев.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге будет действовать ряд ограничений для автотранспорта в связи с проведением масштабного саммита Россия — Африка, который пройдёт 27 и 28 июля.

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