«Рособоронэкспорт» с 2019 года подписал со странами Африки 150 контрактов, портфель заказов пополнился за это время на $10 млрд, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

Как уточняет РИА Новости, «Рособоронэкспорт» примет участие во втором саммите Россия — Африка, экономическом и гуманитарном форуме Россия — Африка, которые пройдут в Санкт-Петербургском «Экспофоруме» 27—28 июля этого года.

«Саммит Россия — Африка даёт мощнейший стимул укреплению всеобъемлющего и равноправного сотрудничества России с африканскими странами во всех его измерениях... С 2019 года по настоящий момент мы подписали свыше 150 контрактных документов с африканскими партнёрами и пополнили свой портфель заказов на более чем $10 млрд. За это время наше присутствие расширилось ещё на пять государств континента», — отметил Михеев.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге будет действовать ряд ограничений для автотранспорта в связи с проведением масштабного саммита Россия — Африка, который пройдёт 27 и 28 июля.