На дорогах Петербурга введут ограничения в связи с проведением саммита Россия — Африка

В Санкт-Петербурге будет действовать ряд ограничений для автотранспорта в связи с проведением масштабного саммита Россия — Африка, который пройдёт 27 и 28 июля.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу городского комитета по транспорту.

Полный запрет на транспортное движение будет действовать с 26 по 28 июля на Усть-Славянском и Петербургском шоссе. Кроме того, проезжая часть по направлению в Пулково будет сужена с 24 по 30 июля.

Также с 25 по 29 июля будет запрещено парковаться в районе Невского проспекта, Мойки и некоторых улиц у площади Восстания.

Ранее сообщалось, что по случаю саммита Россия — Африка в Русском музее Санкт-Петербурга 21 июля открылась выставка работ русских художников XIX—XX веков, посвящённых Африке.