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Посвящённая Африке выставка работ русских художников открылась в Петербурге

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В Русском музее Санкт-Петербурга 21 июля открывается выставка работ русских художников XIX—XX веков, посвящённых Африке.
Посвящённая Африке выставка работ русских художников открылась в Петербурге
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Bieber

В экспозиции — работы братьев Чернецовых, Константина Маковецкого, князя Григория Гагарина, Кузьмы Петрова-Водкина, Зинаиды Серебряковой и других, передаёт ОТР.

Скульптуры, акварели и живописные этюды выполнены во время путешествий по Египту, Марокко, Алжиру, Тунису.

Выставку организовали по случаю экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка», который откроется в Петербурге 27 июля. Также в городе пройдёт фестиваль этномузыки «Ритмы Африки».

Ранее «Утро.ру» сообщало, что полный ансамбль Большого театра России впервые выступил на VI музыкальном фестивале «Лето. Музыка. Музей».

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