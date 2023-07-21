Посвящённая Африке выставка работ русских художников открылась в Петербурге

В Русском музее Санкт-Петербурга 21 июля открывается выставка работ русских художников XIX—XX веков, посвящённых Африке.

В экспозиции — работы братьев Чернецовых, Константина Маковецкого, князя Григория Гагарина, Кузьмы Петрова-Водкина, Зинаиды Серебряковой и других, передаёт ОТР.

Скульптуры, акварели и живописные этюды выполнены во время путешествий по Египту, Марокко, Алжиру, Тунису.

Выставку организовали по случаю экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка», который откроется в Петербурге 27 июля. Также в городе пройдёт фестиваль этномузыки «Ритмы Африки».

Ранее «Утро.ру» сообщало, что полный ансамбль Большого театра России впервые выступил на VI музыкальном фестивале «Лето. Музыка. Музей».