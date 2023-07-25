Расширенные огневые возможности: ижевский завод выпустил первую партию нового пистолета «Удав»

В Ижевске изготовлена первая партия самозарядного пистолета 6П72 «Удав». Об этом сообщается на сайте концерна «Калашников». В ближайшее время начнутся квалификационные испытания оружия. Главная особенность «Удава» — его солидный калибр: пистолет предназначен для применения патронов 9 × 21 мм, способных пробивать бронежилеты 2-го класса защиты. Кроме того, 6П72 адаптирован под установку различных дополнительных приспособлений. Как полагают эксперты, «Удав» — это достойное современное оружие для армии и силовых структур РФ.

Ижевский механический завод (ИМЗ) завершил изготовление первой партии 9-мм самозарядного пистолета 6П72 «Удав», сообщает концерн «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех»). В ближайшее время начнутся квалификационные испытания оружия.

«Установочная партия пистолетов пройдёт полный цикл испытаний в затруднённых условиях эксплуатации, включая стрельбу при температуре +50 ˚С и -50 ˚С, в условиях запыления и дождевания. Предстоит подтвердить ресурс, надёжность и безопасность пистолетов в соответствии с требованиями конструкторской документации и военных стандартов», — заявили в пресс-службе «Калашникова».

По словам временного управляющего директора ИМЗ Валентина Каргина, предприятие осваивало производство пистолета «в напряжённых условиях, работая в три смены, параллельно ставя на производство и другие новинки». В скором времени завод начнёт выпуск серийных моделей «Удава».

«Постановка на производство нового пистолета 6П72 «Удав» — это знаковое событие для предприятия... Выражаю признательность всему коллективу, благодаря которому ИМЗ готов к серийному производству нового пистолета для нашей армии, что, уверен, подтвердят квалификационные испытания первой партии. Наш следующий шаг — выйти на серийное производство до конца 2023 года и обеспечить его 100%-ное качество», — цитирует Каргина пресс-служба «Калашникова».

В комментарии RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин отметил, что скорый запуск серийного производства должен обеспечить ВС РФ необходимым количеством пистолетов.

«Работы по «Удаву» начались в 2014 году. С 2016 года пистолет проходит разного рода испытания, в том числе войсковую эксплуатацию. К сожалению, путь «Удава» в войска несколько затянулся, но это связано не с проблемами при создании и доработке, а скорее с бюрократическими препонами. Как только они были сняты, Ижевск стал получать заказы и начал осваивать производство 6П72», — пояснил Бутырин.

«Запреградное воздействие»

«Удав» был создан АО «ЦНИИТОЧМАШ» (входит в концерн «Калашников») под патроны 9 × 21 мм по заказу Минобороны РФ. Помимо базовой версии 6П72, подмосковные конструкторы разработали модификацию 6П72-1 для спецназа. Длина пистолета составляет 206 мм, толщина — 36 мм, масса без патронов — 780 г, вместимость магазина — 18 патронов.

«Удав» предназначен для поражения живой силы на дальности до 100 м, в том числе экипированной средствами индивидуальной защиты. В частности, оружие способно пробивать бронежилеты 2-го класса защиты.

По информации Минобороны РФ, в опытной войсковой эксплуатации 6П72 «показал устойчивую работу и высокие баллистические качества», причём в экстремальных температурных условиях.

Согласно данным «Калашникова», в ходе разработки пистолета подмосковные конструкторы внедрили ряд новаций, обеспечивших пистолету преимущества по сравнению с «одноклассниками» таких признанных во всем мире марок, как Glock, Walther или Colt.

«Одними из новинок стали патроны с уменьшенной скоростью пули и с пулей повышенной пробиваемости. Кроме того, контролировать расход патронов владельцу 6П72 поможет запатентованный указатель их количества, располагаемый в магазине», — говорится в материалах концерна.

Ещё одной особенностью «Удава» является прибор для бесшумной стрельбы (ПБС), кожух которого изготовлен из углеволоконного материала (карбона). Его применение позволило значительно облегчить глушитель. Наряду с этим ПБС оснащён сменным теплопоглощающим элементом, который обеспечивает низкий уровень звука при стрельбе патронами с уменьшенной скоростью пули.

Кроме того, новый пистолет приспособлен под установку комбинированных лазерных целеуказателей видимого или инфракрасного спектров.

Патроны для пистолета «Удав»

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

«Новый пистолет хорошо лежит в руке, подходит и для правшей, и для левшей. Также он получил универсальную планку Пикатинни — на неё крепится лазерный целеуказатель или фонарь», — отмечают в «Калашникове».

По данным Минобороны РФ, стрельба из пистолета может вестись всеми типами боеприпасов калибра 9х21 мм: «обыкновенными пулями, трассирующими, бронебойными, повышенного останавливающего действия, с пониженным пробивным действием, повышенной пробиваемости и с дозвуковой скоростью пули».

В свою очередь, на сайте «Калашникова» сообщается, что «Удав» способен вести огонь патронами с пулями со стальным сердечником (7Н29) и свинцовым сердечником (7Н28), с бронебойно-трассирующей пулей (7БТ3). Также оружие комплектуется новыми боеприпасами повышенной пробиваемости (7Н42) и уменьшенной скоростью пули (7У4).

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«Патрон 7Н42 пробивает бронежилет 2-го класса защиты, в том числе тканевый, на существенно большей дальности, чем его аналоги. Улучшить показатели пробиваемости удалось за счёт уникального конструкторско-технологического решения — конфигурации сердечника пули с режущей кромкой на его вершине. Новый боеприпас также обеспечивает высокое убойное действие и по совокупности тактико-технических характеристик является одним из самых могущественных пистолетных патронов», — отмечают в «Калашникове».

Расширенные огневые возможности «Удаву» обеспечивает патрон 7У4. Он предназначен для применения из специальной модификации 6П72-1 с глушителем. В результате обеспечивается беспламенная стрельба с низким уровнем звука выстрела. Таким образом, для бойца априори снижаются ключевые демаскирующие факторы.

Согласно данным «Ростеха», 7У4 имеет стальной сердечник и достаточно большую массу. Данные конструкторские решения позволили сохранить кинетическую энергию пули на уровне, достаточном для пробития бронежилета 2-го класса защиты. Также было обеспечено «необходимое запреградное воздействие на цель на заданной дистанции».

На замену ПМ

Как заявил Александр Бутырин, по эргономике, возможности применения дополнительных приспособлений и бронепробиваемости «Удав» соответствует всем требованиям современного пистолета.

«При создании «Удава» конструкторы ЦНИИТОЧМАШ тщательно изучили мнения военнослужащих, полицейских, сотрудников спецслужб и вложили в своё детище современные конструктивные решения. В частности, большое внимание было уделено удобству стрельбы, подбору новых материалов», — пояснил Бутырин.

Пистолет «Удав»

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

По мнению эксперта, «Удав» призван заменить в армии и силовых ведомствах РФ «старичка» ПМ — пистолет Макарова. 6П72 значительно превосходит его по тактико-техническим характеристикам, подчеркнул Бутырин.

«Был сделан вывод, что ПМ слишком тяжёлый и не имеет специальных креплений под установку дополнительного оборудования. Кроме того, у Макарова маленький боекомплект, а мощи боеприпасов калибра 9х18 мм явно недостаточно, чтобы пробивать современные средства защиты. Все эти проблемы были решены с появлением «Удава», — сказал Бутырин.

Аналогичной точки зрения придерживается военный эксперт Максим Попенкер. В беседе с RT он заявил, что Вооружённые силы и правоохранительные структуры нуждаются в «Удаве» как оружии с высокой для пистолета «пробивной способностью». Собственно, для этой задачи и были разработаны новые патроны 7Н42 и 7У4.

«Удав» получил более солидный калибр — 9х21 мм. В этом его главное отличие от остальных отечественных пистолетов. Конечно, подобно другим пистолетам «Удав» не пробьёт новыми боеприпасами бронепанели высоких классов защиты — для этого требуется совершенно другое стрелковое оружие, но он может простреливать элементы из СВМПЭ (cверхвысокомолекулярный полиэтилен. — RT), которые широко используются, в том числе, в армейской экипировке», — пояснил Попенкер.

Как предполагает эксперт, с наращиванием серийного производства «Удав», как и пистолет Ярыгина, может пройти боевую обкатку в зоне СВО.

«В нынешних боевых действиях пистолет вторичен и используется нечасто. Но лишним «Удав» в зоне СВО точно не будет. На мой взгляд, в армии пистолет не утратил актуальности как компактное оружие для боя на ближних дистанциях. Он пригодиться и нашим офицерам, и нашему спецназу», — резюмировал Попенкер.