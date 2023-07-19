«Высокомобильное артиллерийское оружие»: ВС России начали получать новейшие миномёты «Дрок»

Российская армия получила первую экспериментальную партию новых мобильных миномётов 2С41 «Дрок». Об этом сообщает «Ростех». Самоходка представляет собой 82-мм боевой модуль, смонтированный на шасси бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ». К его преимуществам относят мобильность, скорострельность, высокий уровень автоматизации и защищённости экипажа. По словам экспертов, «Дрок» полностью соответствует требованиям современного боя.

Вооружённые силы России получили первую экспериментальную партию новых самоходных миномётов 2С41 «Дрок», не уступающих по совокупности характеристик иностранным аналогам. Об этом сообщается на сайте «Ростеха».

«Одно из основных преимуществ «Дрока» — высокая скорострельность: более десяти выстрелов в минуту, при этом боекомплект вмещает свыше 40 мин. Кроме того, миномёт имеет хорошую противопульную и противоминную защиту и обладает манёвренностью, которая позволяет быстро уходить от огня противника», — цитирует пресс-служба госкорпорации индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхана Оздоева.

По словам топ-менеджера, «Дрок» предназначен для уничтожения живой силы и легкобронированной техники противника. Также миномёт способен «ослеплять» вражеские наблюдательные пункты, создавать дымовые завесы и освещать территории.

Мобильность и скорострельность

«Дрок» представляет собой 82-мм миномётный модуль на базе бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» с колёсной формулой 4 × 4. Изделие было создано ЦНИИ «Буревестник» (Нижний Новгород) для нужд артиллерийских подразделений воздушно-десантных войск и является частью «цветочного» артиллерийского семейства, в которое входят самоходные орудия «Магнолия» и «Флокс».

«Дрок» укомплектован механизированными приводами наведения, современной системой управления огнём и цифровым оборудованием, которое обеспечивает экипажу возможность автономной работы и защищённое информационное взаимодействие с машинами управления.

«Прицельная дальность стрельбы 2С41 более чем в 1,5 раза выше, чем у штатных миномётов 2Б14 «Поднос». Кроме того, «Дрок» оснащён дистанционно управляемым боевым модулем с пулемётом кругового вращения и оптико-электронным прицелом, а также дополнительным носимым миномётом 2Б24, который может применяться пешим расчётом вне машины», — отмечается на сайте «Ростеха».

По данным «Рособоронэкспорта» (входит в «Ростех»), орудие «Дрока» способно вести стрельбу не только по навесной траектории, но и прямой наводкой. Все операции по подготовке к стрельбе производятся внутри боевого отделения, причём многие из них автоматизированы. Самоходка может поражать врага различными типами боеприпасов, в том числе новыми минами повышенного могущества и дальности.

«На крыше автомобиля с обеих сторон устанавливается по шесть дымовых гранат для защиты от лазерных ракет», — говорится на сайте «Рособоронэкспорта».

Максимальная дальность стрельбы «Дрока» — 6 км, грузоподъёмность шасси — 2,5 т, возимый боекомплект — до 64 мин, экипаж — четыре человека.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что «Дрок» получит уникальные характеристики по огневой мощи и дальности стрельбы. Таким образом, самоходка значительно увеличит огневую мощь десантно-штурмовых подразделений ВДВ.

«Новое высокомобильное артиллерийское оружие десанта будет вести стрельбу обычными и новыми — с увеличенной дальностью стрельбы и могуществом — минами из боевого отделения машины, в которой предусмотрены возможность выноса миномёта и стрельба с грунта», — говорится на сайте военного ведомства.

«Дрок» с поднятым вверх миномётным орудием и пулемётным модулем

© Рособоронэкспорт

Как заявили опрошенные RT эксперты, специалисты ЦНИИ «Буревестник» выбрали удачную колёсную платформу для размещения 82-мм миномёта и оборудования, обеспечивающего его эффективную работу.

Запас хода «Тайфуна-ВДВ» составляет не менее 800 км, максимальная скорость — 100 км/ч, мощность двигателя — 350 л. с. Машина отличается высокой проходимостью. Она способна преодолевать подъём или спуск под углом не менее 30 градусов, ров шириной около 0,5 м и форсировать водные преграды глубиной не менее 1,5 м.

На достойном уровне выполнена и защита экипажа «Тайфуна-ВДВ». Бронеавтомобиль оснащается несущим бронекорпусом, который отличается повышенной жёсткостью и прочностью. Он способен уберечь экипаж от поражения стрелковым оружием, осколками снарядов, а также от взрывных устройств. Для защиты при взрыве мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте «Тайфун-ВДВ» получил энергопоглощающие кресла и V-образное днище.

«Кочующий миномёт»

Как отметил в беседе с RT военный эксперт Виктор Литовкин, исходя из заявленных характеристик уместно сделать вывод, что «Дрок» полностью соответствует требованиям современного театра военных действий (ТВД), среди которых автоматизация процессов управления, быстрое приведение в боеготовое состояние и высокая мобильность.

«На основании той информации, которой мы располагаем, можно сделать вывод, что «Дрок» должен стать эффективным оружием в своём классе. Он отличается высокой мобильностью, может быстро перемещаться из одной точки в другую, что очень важно, особенно в условиях контрбатарейной борьбы. Кроме того, «Дрок» оснащён средствами навигации, топопривязки и системой связи, которая позволяет получать внешнее целеуказание», — сказал Литовкин.

Как пояснил в комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, российская армия нуждается в большом количестве самоходных автоматизированных миномётов наподобие «Дрока».

«На многочисленных кадрах из зоны проведения спецоперации запечатлены различные вариации установки миномётов на транспортные платформы. Зачастую эти работы выполняются кустарным способом, то есть орудия крепятся либо самим расчётом, либо ремонтным подразделением. Создаются так называемые кочующие миномёты, которые позволяют миномётчикам максимально быстро выходить на огневой рубеж и покидать его», — отметил Корнев.

Так, в конце мая Минобороны РФ опубликовало кадры применения автоматического 82-мм миномёта 2Б9 «Василёк», смонтированного на платформе лёгкого армейского тягача МТ-ЛБ. Такое решение позволило российским военнослужащим существенно повысить мобильность и скрытность орудия.

«Решили поставить миномёт на тягач МТ-ЛБ, потому что это повышает мобильность, сокращает время реакции. Общая концепция «кочующих миномётов» распространена, и мы не стали далеко уходить от этой темы... Получаем команду, получаем цель — выдвигаемся на огневую позицию», — цитирует пресс-служба военного ведомства старшего наводчика с позывным Тоха.

Ранее Минобороны РФ продемонстрировало кадры боевого применения 120-мм миномёта «Сани» по военной технике и укрытиям ВСУ. Орудие и все приспособления для стрельбы были установлены в кузове грузовика.

«Мобильные группы артиллеристов смонтировали орудие на базу высокопроходимого грузового автомобиля для сокращения времени свёртывания и нанесения огневого поражения… По завершении прицельной стрельбы миномёт в течение минуты был свёрнут. Расчёт сменил позицию и приступил к стрельбе с новой огневой точки», — рассказали в военном ведомстве.

Как считает Корнев, СВО отчётливо продемонстрировала важность повышения подвижности миномётов, а также их включения в контур единого информационного пространства, что сократит время пребывания в зоне досягаемости БПЛА и артиллерии противника. Реализация подобных решений позволит значительно повысить живучесть и эффективность боевой работы расчётов 82- и 120-мм орудий.

«Наша промышленность выпускает надёжные и точные при грамотной корректировке огня миномёты. Однако классическое применение этого оружия с выгрузкой вручную из автомобиля и сборкой на местности несёт достаточно серьёзные риски для расчёта из-за обилия в небе тех же БПЛА», — подчеркнул Корнев.

По мнению эксперта, армия нуждается в миномётах на бронированных мобильных платформах с оборудованием для обмена данными и их обработки. Однако в высококачественном исполнении такие комплексы могут выпускаться только промышленностью.

Аналогичное мнение разделяет и Литовкин. Более того, как полагает эксперт, технические решения, применённые в «Дроке», можно адаптировать для 120-мм миномётов.

Массовый выпуск самоходных миномётов потребует достаточно серьёзных финансовых затрат и усилий промышленности, но все эти меры будут полностью оправданными, убеждён эксперт.