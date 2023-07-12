Кочующее огневое средство: российская армия получила модернизированные 120-мм миномёты «Сани»

Минобороны РФ была передана партия модернизированных 120-мм миномётных комплексов «Сани». По данным госкорпорации «Ростех», оружие доказало свою надёжность, эффективность и простоту в использовании при решении задач в современных боевых условиях. Согласно информации Минобороны РФ, «Сани» используются в зоне СВО для поражения техники, укреплений и личного состава противника. По мнению экспертов, на основе СВО миномётный комплекс будет совершенствоваться в плане защищённости, уровня автоматизации и степени информационной осведомлённости.

Вооружённым силам РФ была передана партия модернизированных 120-мм миномётных комплексов «Сани» в рамках выполнения гособоронзаказа 2023 года, сообщается на сайте «Ростеха». По сравнению с предыдущим годом производство этой техники увеличилось вдвое.

«Эта техника доказала свою надёжность, эффективность и простоту в использовании при решении задач в современных боевых условиях», — цитирует пресс-служба госкорпорации индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхана Оздоева.

Отмечается, что мобильность «Саней» позволяет использовать их в качестве «кочующих миномётов». Такой подход предполагает отдельное применение этого оружия, а не в составе взводов, как ранее. Это позволяет вводить врага в заблуждение относительно количества средств огневого поражения и их типа.

Согласно данным Минобороны РФ, тактика «кочующих миномётов» широко применяется в зоне СВО. Российские миномётчики быстро меняют огневые позиции, а скорость и точность поражения целей достигается благодаря корректировке огня с помощью БПЛА.

Боевая работа из миномётов «Сани» по опорному пункту ВСУ

«В считаные минуты расчёты насыпают по выявленным целям более трёх десятков 120-мм мин. Главным козырем кочующего огневого средства является внезапное появление и быстрая смена позиции после стрельбы», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Военнослужащие поддерживают наступающую пехоту, уничтожают вскрытые наблюдательные и опорные пункты противника, поражают живую силу и легкобронированную технику ВСУ.

«Круговой обстрел»

Модернизированные «Сани» отличаются новой опорной плитой с шарниром, позволяющей осуществлять наведение по горизонтали без разворота тяжёлой опоры. Комплекс состоит из орудия, приспособлений для стрельбы и транспортной машины на базе автомобиля повышенной проходимости «Урал».

«Транспортировку обновлённых миномётов «Сани» осуществляет новая транспортная машина «Урал» семейства «Мотовоз» с дизельным двигателем повышенной мощности и электрической лебёдкой для погрузки миномёта», — сообщается на сайте Минобороны РФ.

По данным «Ростеха», автомобиль способен передвигаться без дозаправки на расстояние до 1 тыс. км как по дорогам, так и по пересечённой местности. Перевод из походного положения в боевое и обратно занимает менее трёх минут. Входящий в комплекс миномёт 2Б11 имеет высокую скорострельность и кучность. Дальность прицельной стрельбы орудия превышает 7 км.

«Благодаря усовершенствованной плите орудие может вести круговой обстрел, а быстросъёмный стреляющий механизм не требует разборки ствола при смене позиции. Боекомплект комплекса рассчитан более чем на полсотни выстрелов», — говорится на сайте «Ростеха».

«Сани» необходимы для уничтожения целей противника навесным огнём, в том числе в углублённых укрытиях и на обратных скатах возвышенностей. С помощью этого миномётного комплекса можно поражать огневые точки, командные пункты, разрушать окопы, траншеи, проделывать проходы в проволочных заграждениях. Наряду с этим миномёты могут освещать передний край обороны и ставить дымовые завесы.

«Сани» способны вести огонь практически всеми типами отечественных и зарубежных боеприпасов, включая управляемые мины КМ-8 «Грань» с лазерной головкой самонаведения для высокоточного поражения целей.

Как пояснил в комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, модернизированные «Сани» имеют те же тактико-технические характеристики, что и предшествующий комплекс. Однако модернизация сделала миномёт более удобным для погрузки-выгрузки и стрельбы.

Укладка боеприпаса в миномёт «Сани»

© Минобороны РФ

«Масса «Саней» в боевом положении — 210 кг, скорострельность — десять выстрелов в минуту, расчёт — пять человек. Миномёт либо перевозится в кузове, либо буксируется. Это достаточно тяжёлый комплекс. До модернизации погрузка-выгрузка требовала больших усилий от военнослужащих, сейчас этот процесс стал значительно проще благодаря электрической лебёдке», — подчеркнул Корнев.

По словам эксперта, главные достоинства «Саней» заключаются в простоте, неприхотливости, высокой надёжности и огневой мощи. Оружие полностью соответствует требованиям сухопутных войск.

«К тому же российская промышленность способна массово выпускать данный тип техники. Для этого ещё задолго до СВО была выстроена новая производственная кооперация. Она позволяет России не зависеть от поставок из стран постсоветского пространства», — рассказал Корнев.

«Логичное решение»

По информации Минобороны РФ, до спецоперации «Сани» показали высокую эффективность при борьбе с незаконными вооружёнными формированиями в горной местности. В настоящее время миномётный комплекс успешно применяется в зоне СВО.

В апреле текущего года Минобороны РФ опубликовало кадры боевого применения «Саней» военнослужащими Центрального военного округа по опорному пункту ВСУ.

«Артиллеристы применили осколочно-фугасные боеприпасы по укреплениям и личному составу противника. Стрельба велась с закрытых огневых позиций на дистанцию около 6 км с постоянной корректировкой стрельбы расчётами беспилотной авиации», — сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что для защиты личного состава и обеспечения маскировки позиций военнослужащие немедленно укрываются в защитном блиндаже после беглой серии выстрелов. Если цель уничтожается сразу, то расчёт укрывает орудие от средств обнаружения противника в ожидании новых задач.

В прошлом году Минобороны РФ продемонстрировало кадры боевой работы «Саней» по военной технике в лесном массиве и укрытиям противника. Стрельбу вели военнослужащие Западной группировки войск из кузова грузовика. Огонь наносился по целям, выявленным разведкой. Корректировка осуществлялась с помощью БПЛА.

«Мобильные группы артиллеристов смонтировали орудие на базу высокопроходимого грузового автомобиля для сокращения времени свёртывания и нанесения огневого поражения… По завершении прицельной стрельбы миномёт в течение минуты был свёрнут. Расчёт сменил позицию и приступил к стрельбе с новой огневой точки», — рассказали в Минобороны РФ.

Применение 120-мм миномёта «Сани» из кузова грузовика

Как поясняют в военном ведомстве, основное преимущество мобильных миномётных групп заключалось в непредсказуемости работы для ВСУ. При наличии разведданных огневое поражение противника наносится как днём, так и ночью.

Как отметил в беседе с RT военный эксперт Виктор Литовкин, стрельба из кузова — наиболее востребованный способ нанесения ударов по вражеским целям. Она позволяет значительно сократить цикл боевого поражения неприятеля.

«СВО показала высокую важность обеспечения мобильности. Миномёт должен быстро приводиться в боевое положение, свёртываться и покидать позицию, избегая тем самым ответного огня. Расчёт миномёта весьма уязвим, и стрельба из кузова — это логичное решение», — сказал Литовкин.

Как считает эксперт, опыт СВО позволяет сделать вывод, что «Сани» имеют модернизационный потенциал. В частности, российская промышленность может создать миномётный комплекс со всеми приспособлениями для «стрельбы с колёс».

«Сани» могут стать ещё мобильнее. И конечно, необходимо поработать над защищённостью расчёта. На тот же «Урал» или другую платформу можно установить бронепанели для защиты военнослужащих от осколков и все необходимые приспособления для выполнения боевых задач без выгрузки миномёта», — подчеркнул Литовкин.

На основе СВО, как предполагает Дмитрий Корнев, миномётная техника ВС РФ будет становиться более совершенной. Прежде всего модернизация может коснуться носителей, уровня автоматизации боевой работы и степени информационной осведомлённости миномётчиков.

«На мой взгляд, ключевой акцент будет сделан на защищённости, автоматизации и информационной осведомлённости. Если расчёты российских миномётов будут располагать более широкими возможностями в плане получения внешнего целеуказания, то их эффективность значительно возрастёт», — подытожил Корнев.