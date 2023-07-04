«Новый технологический уклад»: как создавались и совершенствовались отечественные РЛС

80 лет назад Государственный комитет обороны утвердил постановление «О радиолокации». Документ позволил увеличить производство РЛС и предопределил бурное развитие средств обнаружения воздушных целей уже в период холодной войны. На вооружение СССР были приняты станции дальнего радиолокационного обнаружения, мобильные ЗРК с радиолокаторами, автоматизированные системы управления. Аналогичная техника, но в современном исполнении сейчас входит в арсенал российской армии. По мнению экспертов, в будущем возможности российских РЛС могут увеличиться за счёт повышения помехоустойчивости, применения дополнительных каналов обнаружения малозаметных целей и новых решений в сфере радиофотоники.

4 июля 1943 года Государственный комитет обороны (ГКО) СССР принял постановление «О радиолокации», которое заложило фундамент развития новой научной области и отрасли оборонной промышленности.

В документе за подписью Иосифа Сталина сообщалось об «исключительно важном значении радиолокации» для повышения боеспособности Красной армии и Военно-морского флота. Первым пунктом утверждалось создание Совета по радиолокации при ГКО. Его председателем был назначен Георгий Маленков, его заместителем — адмирал Аксель Берг, академик.

Первостепенной задачей совета стало улучшение качества радиолокационных станций (РЛС) и увеличение их серийного производства. Распоряжение касалось наземных радиолокаторов «Пегматит-3» (П-3), «Редут» (РУС-2), авиационных средств обнаружения «Гнейс-2», приборов опознавания самолётов и кораблей, станций орудийной наводки «Сон-3» «для обеспечения стрельбы зенитных дивизионов в системе ПВО».

Также постановление ГКО предусматривало создание новых образцов радиолокационной техники для Красной армии и ВМФ, а также ряд организационных мер в науке и промышленности. За успехи в выполнении задач учёным были установлены крупные денежные премии.

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Как сообщается в энциклопедии ВОВ Минобороны РФ, постановление ГКО от 4 июля 1943 года «способствовало успешному развитию принципиально нового научного направления, которое было поставлено под контроль высшего военно-политического руководства страны».

Кроме того, документ положил начало формированию радиоэлектроники как промышленной отрасли и «становлению требуемой совокупности предприятий в области радиолокационной техники, электроники, электросвязи и радиосвязи», говорится в энциклопедии.

Как сообщается в других материалах Минобороны РФ, фактически Советом по радиолокации руководил Аксель Берг, одновременно он занимал должность заместителя народного комиссара электропромышленности СССР и возглавил Институт радиолокации (ВНИИ-108), учреждённый в 1943 году.

В годы войны ВНИИ-108 и коллектив конструкторского бюро Андрея Туполева создали первые станции «слепого бомбометания», системы обнаружения самолётов в воздухе и навигационные приборы для боевой авиации.

По данным одного из инициаторов создания Совета по радиолокации при ГКО, военного инженера Михаила Лобанова, которые он приводит в своей книге «Начало советской радиолокации», с 1943 года в СССР значительно увеличился выпуск наземных РЛС.

Так, в 1942 году отечественные предприятия передали войскам 53 локатора РУС-2 и РУС-2с, в 1943 году — 68 единиц этой техники, в 1944 году — 153, в 1945 — 294. По словам Лобанова, Совет по радиолокации проделал большую работу по организации специализированных заводов по массовому производству основных унифицированных радиодеталей.

Локатор РУС-2

© Ростех

В комментарии RT директор Музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов заявил, что во многом благодаря решениям Совета по радиолокации Красная армия получила достаточно большое количество эффективных на тот момент средств обнаружения самолётов люфтваффе. Это позволило укрепить противовоздушную оборону СССР.

«Первые РЛС появились у англичан. Они позволяли им принимать меры по борьбе с налётами немецкой авиации. Хорошие радары были и у самой Германии. Нашим же безусловным достижением можно назвать создание РУС-2, ставшей прообразом трёхкоординатной РЛС. Этих станций было немного, но постановление ГКО дало мощный импульс их производству», — пояснил Кнутов.

«На угрожаемых направлениях»

Как говорится в материалах Минобороны РФ, Совет радиолокации и ВНИИ-108 обеспечили бурное развитие отечественных локаторов. К концу Великой Отечественной лучшие советские РЛС сравнялись по своим характеристикам с западными.

Новые станции сыграли важную роль в повышении эффективности советской ПВО в период холодной войны, когда у руководства США появились планы ядерных бомбардировок Советского Союза.

Совет по радиолокации после войны был преобразован в Комитет по радиолокации при Совете министров СССР. ВНИИ-108 перешёл в полное подчинение этой структуре. Правда, в августе 1949 года совет был упразднён. Все полномочия по развитию радиолокационной техники перешли к Министерству Вооружённых сил СССР и Министерству оборонных отраслей промышленности.

Сам Берг в 1953 году был назначен замминистра обороны СССР по радиолокации и продолжал руководить ЦНИИ-108.

«Средств на военную радиоэлектронику тогда не жалели, и военная электронная промышленность быстро поднялась до ведущей отрасли народного хозяйства. Аппаратура ЦНИИ-108 применялась практически во всех войнах и военных конфликтах», — сообщается на сайте Минобороны России.

Как заявил в беседе с RT военный эксперт Юрий Лямин, реализация мер, изложенных в постановлении ГКО от 4 июля 1943 года, заложила фундамент для создания высокоэффективных РЛС сухопутного, авиационного и корабельного базирования. Это обеспечило рывок в совершенствовании средств ПВО и повышении боевых возможностей истребительной авиации.

«Необходимо понимать, что в послевоенный период начался расцвет эры реактивных и высотных самолётов. Их нужно было своевременно обнаруживать, успевать наводить ЗРК (зенитные ракетные комплексы) и истребители. Берг и другие наши учёные в сфере радиолокации помогли нашей армии справиться с этими вызовами», — отметил Лямин.

В частности, работа советских учёных в период холодной войны позволила вывести на новый уровень вычислительные мощности радиолокаторов, внедрить средства идентификации воздушных целей и автоматизированные системы управления (АСУ), позволявшие достаточно быстро обмениваться данными.

«Развитие радиолокации СССР стимулировала необходимость создания сплошного радиолокационного поля на угрожаемых направлениях для защиты от ракетного нападения и атак натовской авиации. Так, у нас появились станции дальнего радиолокационного обнаружения и самолёты ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения)», — заявил Лямин.

Современная трёхкоординатная РЛС

© Минобороны РФ

Как отметил эксперт, ещё одним важнейшим успехом советских учёных была миниатюризация многих компонентов РЛС, что дало возможность массово оснащать ими самолёты, а также включить радиолокаторы в состав мобильных ЗРК.

Более того, компактные радары начали размещать не только на отдельном шасси, но и на одной платформе с огневыми средствами. Так, например, в 1982 году на вооружение СССР был принят первый в мире зенитный пушечно-ракетный комплекс, названный «Тунгуской». В его арсенал вошли радиоприборный комплекс РЦК 1А27 в составе РЛС, цифровая вычислительная система, две двуствольные 30-мм автоматические пушки и две спаренные ракетные установки.

«В целом в СССР была сформирована мощная эшелонированная противовоздушная оборона из РЛС различного диапазона и дальности, ЗРК различного радиуса и истребителей. Аналогичным образом устроена и система ПВО России с поправкой на более современные и помехоустойчивые радиолокаторы, средства огневого поражения и АСУ», — добавил Лямин.

Синергетический эффект

Как полагают эксперты, радиолокация сохраняет статус важнейшего средства обеспечения войск разведывательной информации о состоянии воздушного пространства.

В то же время опыт СВО продемонстрировал, что РЛС не всегда способны фиксировать средства воздушного нападения, летящие на малых высотах, прежде всего небольшие БПЛА. Также сегодня радиолокационное обнаружение затрудняет работа средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Однако, по мнению Кнутова, в арсенале ВС РФ есть радары, способные противостоять негативным факторам на современном театре военных действий (ТВД). В частности, это твердотельная трёхкоординатная РЛС «Подлёт» с фазированной антенной решёткой.

В будущем, как считает эксперт, возможности РЛС будут улучшены за счёт интеграции технологических решений в области радиофотоники. Это широкое междисциплинарное направление, объединяющее физику сверхвысоких частот (СВЧ) и оптику. Считается, что их симбиоз способен дать колоссальный синергетический эффект.

«Я думаю, что радиолокацию ожидает переход на новый технологический уклад. На мой взгляд, этому будет способствовать применение такого свойства, как поляризация электромагнитных волн. Это позволит обнаруживать малозаметные цели вроде тех же БПЛА», — рассуждает Кнутов.

В свою очередь, Лямин полагает, что для повышения эффективности обнаружения дронов и других сложных малозаметных целей необходимо задействовать оптику, инфракрасное излучение и другие каналы обнаружения воздушных объектов. Тем не менее РЛС останутся основным средством мониторинга воздушного пространства.

«В шумихе вокруг атак БПЛА стоит понимать, что радиолокация подчиняется физическим законам. Есть кривизна земли, естественные и искусственные преграды не пропускают волны. Вместе с тем неправильно делать вывод, что РЛС стали не нужны. Современные локаторы, как и прежде, будут обнаруживать подавляющее большинство воздушных целей», — резюмировал Лямин.