«Повышенное пробивное действие»: модернизированные «Винторез» и «Вал» будут показаны на форуме «Армия-2023»

В середине августа на форуме «Армия-2023» будут представлены модернизированные образцы оружия легендарного ЦНИИТОЧМАШ: снайперская винтовка ВССМ «Винторез» и автомат АСМ «Вал». Об этом рассказали RT в пресс-службе подмосковного предприятия. Это оружие применяется бойцами разведывательно-диверсионных подразделений ВС РФ для малошумной и беспламенной стрельбы по противнику. Оно отличается компактностью, лёгкостью, повышенным ресурсом и увеличенным боезапасом. По словам экспертов, «Винторез» и «Вал» являются уникальным и эффективным оружием для скрытных действий на коротких дистанциях.

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» ЦНИИТОЧМАШ (Подольск) представит модернизированные модели снайперской винтовки «Винторез» и специального автомата «Вал». Об этом рассказали RT в пресс-службе подмосковного предприятия.

«В этом году в КВЦ «Патриот» ЦНИИТОЧМАШ экспериментальные образцы стрелкового оружия. Среди них будут созданные для спецподразделений России модернизированные ВССМ (винтовка снайперская специальная модернизированная. — RT) «Винторез», АСМ (автомат специальный автомат модернизированный. — RT) «Вал» и другие уникальные образцы», — заявили в ЦНИИТОЧМАШ.

Форум «Армия» — крупнейшая ежегодная международная оружейная выставка, проходящая в России. В этом году она состоится с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот» (Кубинка).

ЦНИИТОЧМАШ работает почти 80 лет и является одним из флагманов российской оружейной отрасли. Его специалисты спроектировали более 200 образцов вооружений, которые пошли в серийное производство. C июля 2022 года подмосковное предприятие входит в состав концерна «Калашников».

Бесшумность и эргономика

По данным Минобороны РФ, «Винторез» и «Вал» применяются бойцами разведывательно-диверсионных подразделений. Это специальное оружие позволяет «действовать в тылу противника, обеспечивая максимальную скрытность и маскировку».

Снайперская винтовка «Винторез» (вверху) и автомат «Вал» в базовых версиях

© АО «ЦНИИТОЧМАШ»

«Винторез» и «Вал» были разработаны группой конструкторов под руководством легендарного оружейника Петра Ивановича Сердюкова в конце 1980-х годов. Оружие создавалось для нужд спецподразделений КГБ СССР, а позднее поступило на вооружение армии и МВД. «Винторез» и «Вал» конструктивно схожи и унифицированы по деталям, узлам и механизмам на 70%. Они предназначены для бесшумной и беспламенной стрельбы на дальностях до 400 метров патронами калибра 9×39 мм. Винтовка и автомат оснащаются интегрированными глушителями, являются компактными и достаточно лёгкими образцами стрелкового оружия.

Как рассказал в эксклюзивном интервью RT Пётр Сердюков, силовые структуры СССР хотели получить бесшумное и компактное оружие ближнего боя. Первоначально перед ЦНИИТОЧМАШ была поставлена задача создать винтовку под патрон 7,62х39 мм УС (с уменьшенной скоростью), но потом был выбран новый, более мощный патрон калибра 9 мм.

«Сначала был заказан «Винторез», чуть позже — автомат «Вал» со складным прикладом. Они имеют одинаковый спусковой механизм, могут стрелять одиночными выстрелами и очередями. У них одинаковые по конструкции стволы, но для снайперских винтовок выбирают стволы с более высокой кучностью стрельбы. Этот показатель проверяется на заводе при изготовлении», — пояснил Сердюков.

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По информации Минобороны РФ, «Винторез» предназначен для поражения живой силы противника снайперским огнём в условиях, требующих бесшумной и беспламенной стрельбы.

«На дальностях до 400 м обеспечивается поражение живой силы, защищённой бронежилетами первого и второго уровней защиты, а также в небронированной технике. Специальный интегрированный глушитель, расширительная камера которого охватывает перфорированный участок ствола, заглушает звук выстрела настолько, что при наложении на любой другой шум он становится неразличимым», — говорится в материалах военного ведомства.

Масса винтовки с десятиместным магазином, без патронов и без прицела составляет 2,6 кг, со снаряженным магазином и оптическим прицелом ПСО-1М2-1 — 3,58 кг, начальная скорость пули — 290 м/с, темп стрельбы — 600 выстрелов в минуту, ёмкость магазина — десять патронов.

Разработанный на основе «Винтореза» специальный автомат «Вал» предназначен для поражения живой силы противника, защищённой противоосколочными бронежилетами, по защитным свойствам эквивалентным стальным листам толщиной 5 мм. Также это оружие способно поражать небронированный транспорт.

В боекомплект «Вала» входит несколько типов боеприпасов: патрон 7Н12 с бронебойной пулей, патрон 7Н9 со снайперской пулей повышенной пробиваемости, патрон СП-6 с бронебойной пулей и снайперский патрон СП-5.

Пётр Сердюков с ВСС «Винторез»

© АО «ЦНИИТОЧМАШ»

Бронебойные патроны СП6 и 7Н12 являются самыми мощными в калибре 9х39. Снайперские патроны СП5 и 7Н9 точнее и дают меньше рикошетов из-за сравнительно невысокой начальной скорости. Данное качество имеет большое значение для боя на ближних дистанциях, в городской черте и при штурме помещений.

«Вал» так же, как и «Винторез», построен по схеме с отводом пороховых газов из канала ствола и с длинным ходом газового поршня, который расположен над стволом и жёстко связан с затворной рамой. Масса автомата с 20-местным магазином без патронов составляет 2,5 кг, длина со сложенным прикладом — 615 мм, прицельная дальность стрельбы — 400 м, ёмкость магазина — 20 патронов.

В 1990-е годы на основе «Вала» Пётр Сердюков, Александр Борисов и Виктор Левченко разработали 9-мм малогабаритный автомат СР-3 «Вихрь» массой всего лишь 2,4 кг. Оружие предназначено для поражения целей на дистанциях до 200 м. А благодаря патрону СП-6 автомат способен эффективно поражать противника в бронежилетах второго уровня защиты на дальности 50 м.

В настоящее время все три детища Сердюкова выпускаются в модернизированных вариантах. В интервью RT конструктор ЦНИИТОЧМАШ заявил, что усовершенствование коснулась как внутренних, так и наружных элементов.

«Так, в «Винторезе» изменения были достаточно сильные. Это ствольная коробка, затвор, затворная рама, другие подвижные части. Был увеличен ресурс до 10 тыс. выстрелов вместо прежних 5 тыс. Появились планки для крепления дополнительных приспособлений: оптики, целеуказателей, фонариков», — рассказал Сердюков.

Демонстрация оружия ЦНИИТОЧМАШ и комментарий Петра Сердюкова

Также для модернизированного «Винтореза» были созданы новый пластмассовый приклад с регулируемым подщёчником, съёмные сошки и магазин на 20 патронов, добавил Сердюков.

Как пояснили RT в ЦНИИТОЧМАШ, в ходе переработки конструкции ВСС были применены новейшие конструкционные материалы, значительно усовершенствована эргономика. «Винторез» стал гораздо удобнее в обращении. Применявшийся на предыдущих моделях «Винтореза» снайперский прицел ПСО-1М2-1 заменили на современный снайперский прицел 1П86.

Похожим образом был модернизирован и автомат «Вал». Оружие стало более эргономичным, получило новые унифицированные планки, прицелы, магазины из литьевого полимера на 30 патронов (против прежних 20), съёмную переднюю рукоятку управления огнём.

«По сравнению с предыдущими версиями автомата модернизированные «Вал» и «Винторез» обладают удобной эргономикой, почти не имеют отдачи, вспышки и звука после выстрела», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Сердюков считает, что его оружие сохраняет модернизационный ресурс. В частности, на «Винторез» можно установить новый прибор бесшумной стрельбы. Однако подобные работы должны проводиться после получения соответствующего техзадания (ТЗ) от заказчика, добавил конструктор.

Скрытность и компактность

Как заявил в комментарии RT военный эксперт Константин Лазарев, «Вал» и «Винторез» по-прежнему не имеют аналогов в классе бесшумного оружия. Помимо уникальных конструктивных решений, широкие боевые возможности оружию обеспечивает линейка специальных дозвуковых патронов 9×39 мм.

«Патроны 9×39 мм дают очень тихий звук выстрела, и при этом они достаточно мощные. Например, бронебойный СП-6 обеспечивает хорошее останавливающее действие и повышенное пробивное действие за счёт длинного термоупрочнённого сердечника по броне второго-третьего классов защиты», — рассказал Лазарев.

По мнению эксперта, «Вал» и «Винторез» востребованы среди разведчиков и снайперов для диверсионных мероприятий и боев на ближних и средних дистанциях.

В беседе с RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин также отметил, что «Вал» и «Винторез» эффективны, когда военнослужащим требуется обеспечить высокую скрытность своих действий. В связи с этим важным достоинством оружия Петра Сердюкова эксперт назвал компактность, лёгкость, а также беспламенную малошумную стрельбу.

«На мой взгляд, оба образца ЦНИИТОЧМАШ доказали свою эффективность как оружие для боя на коротких дистанциях, когда от него больше всего требуются компактность и скрытность применения», — сказал Бутырин.

По мнению эксперта, модернизированные «Вал» и «Винторез» сохраняют потенциал для дальнейшего усовершенствования. В частности, как полагает Бутырин, «Вал» и «Винторез» могут получить элементы конструкции, изготовленные из новых высокопрочных материалов, и оптические приспособления.

«Если не будет нарушен баланс, центр тяжести оружия, то в «Вал» и «Винторез», наверное, реально интегрировать новые высокопрочные материалы. Но самое главное в современном оружии — это всё же удобство установки и применения оптики, в том числе тепловизоров. Думаю, что опыт СВО будет однозначно полезен с точки зрения дальнейшей модернизации «Вала» и «Винтореза», — подытожил Бутырин.