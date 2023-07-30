«Россия уверенно реализует масштабные задачи»: Владимир Путин заявил о наращивании мощи Военно-морского флота РФ

Россия последовательно наращивает мощь своего Военно-морского флота, состав которого только за этот год пополнят 30 кораблей разных классов, заявил Владимир Путин, выступая в Санкт-Петербурге на Главном военно-морском параде. По словам экспертов, ВМФ остаётся важнейшим элементом обеспечения национальных интересов, поэтому его укрепление должно продолжаться, а темпы этого процесса — наращиваться.

Военно-морской флот России в 2023 году пополнится 30 кораблями разных классов, сообщил Владимир Путин в своём выступлении на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ.

«Россия уверенно реализует масштабные задачи национальной морской политики, последовательно наращивает мощь своего флота. Только в этом году его состав пополняют 30 кораблей разных классов», — подчеркнул глава государства.

В числе новых кораблей, уже заступивших на боевое дежурство, президент отметил ракетный корвет «Меркурий», названный в честь легендарного корабля времён Русско-турецкой войны 1828—1829 годов.

«Отрадно, что возрождена традиция давать его имя кораблям российского флота. На новом «Меркурии» поднят и Георгиевский военно-морской флаг — как знак незыблемости наших военно-морских традиций, символ мужества, отваги и непреклонности военных моряков», — сказал Путин.

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Президент подчеркнул, что эти качества в полной мере проявляются и сегодня, и поблагодарил личный состав ВМФ за безупречное выполнение стоящих перед ним задач, стойкость и безупречную преданность Родине.

«Во имя России наши моряки отдают все силы, проявляют истинный героизм, сражаются доблестно, как наши великие предки», — заявил Путин.

День Военно-морского флота в России по традиции отмечается в последнее воскресенье июля. В 2006-м Владимир Путин закрепил этот день в качестве официального праздника ВМФ. В этом году первые парады моряков прошли на Дальнем Востоке — в Петропавловске-Камчатском и на главной базе Тихоокеанского флота во Владивостоке.

Главный военно-морской парад, в котором приняли участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также около 3 тыс. военных, прошёл в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Парад принимали Владимир Путин, глава Минобороны Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов.

Торжественные и памятные мероприятия также прошли на Балтике, базах Северного флота, в Севастополе, Керчи, Мариуполе, Новороссийске, на Каспии и на рейде сирийского порта Тартус.

Ключевой элемент

По словам главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, флот остаётся важнейшим гарантом обеспечения безопасности России.

«В любой стране мира флот является важнейшим элементом военной мощи и престижа государства. Разумеется, и у нас, учитывая наше пространство, четыре флота (Северный, Балтийский, Тихоокеанский и Черноморский с Каспийской флотилией) — это важнейшие элементы российской военной мощи и обеспечения национальных интересов», — подчеркнул эксперт.

Коротченко констатировал, что с учётом современных реалий укрепление ВМФ должно продолжаться, а его темпы — наращиваться.

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«Нужно серийно строить современные боевые корабли и подводные лодки большими сериями, надо строить больше, учитывая вызовы и угрозы безопасности. Соответственно, и бюджеты на развитие военно-морской составляющей должны быть увеличены в рамках новой кораблестроительной программы по созданию полноценного военного флота, обеспечивающего интересы России в новых условиях глобального противоборства с Западом», — отметил эксперт.

С ним солидарен председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий. В нынешней военно-политической обстановке флот имеет как никогда важное значение для России и обеспечения её безопасности, подчеркнул он в комментарии RT.

«Почти полтора века назад русский император Александр III сказал, что у России есть два верных союзника — армия и флот. Сила на море потому очень важна, что наша страна имеет значительные морские границы, и без мощного военно-морского флота безопасность нашей страны невозможна», — подчеркнул Стрельбицкий.

Он добавил, что российский флот продолжает развиваться.

«И это развитие идёт как по пути модернизации уже имеющихся кораблей и сил флота, морской авиации, береговых войск, морской пехоты, так и по пути создания новых кораблей, новых военно-морских вооружений», — отметил Стрельбицкий.

По его словам, ВМФ России готов к защите рубежей страны и обеспечению её безопасности, но его развитие должно идти по всем направлениям.

«Развитие и совершенствование морских сил не должно останавливаться, оно должно идти по всем направлениям. В идеале флот должен бороться не только с морскими силами потенциального противника, но и с любыми другими его войсками. Борьба идёт в океане, на море, на прибрежных морских театрах военных действий и с воздушными силами противника. Военно-морской флот должен быть готов своими силами действовать во всех этих средах боевых действий», — заключил эксперт.