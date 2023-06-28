Морской охотник: корвет «Резкий» в ходе испытаний поразил противокорабельную крылатую ракету

Корвет «Резкий» проекта 20380 в ходе заводских испытаний в Японском море поразил средствами ПВО противокорабельную крылатую ракету «Москит», сообщили в Минобороны России. Для перехвата ракеты-мишени был использован зенитный комплекс «Редут», отметили в оборонном ведомстве. Корабли серии 20380 предназначены для уничтожения надводных и подводных кораблей противника, а также для боевого охранения и огневой поддержки десанта. По словам аналитиков, после принятия в состав Тихоокеанского флота «Резкий» укрепит возможности российского ВМФ.

Корвет «Резкий» проекта 20380 в ходе заводских испытаний поразил средствами ПВО противокорабельную крылатую ракету-мишень, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Корвет «Резкий», построенный для Тихоокеанского флота на Амурском судостроительном заводе, в ходе проведения заводских ходовых испытаний в Японском море уничтожил крылатую ракету, выпущенную с надводного корабля условного противника», — указано в заявлении военного ведомства.

Как пояснили в МО, роль неприятельского корабля на испытаниях выполнял ракетный катер Р-20, который с дистанции свыше 90 км выполнил пуск противокорабельной крылатой ракеты «Москит» в район нахождения корвета.

«Военнослужащие радиотехнической боевой части «Резкого» своевременно обнаружили пуск ракеты-мишени и взяли её на сопровождение, после чего расчёт зенитного ракетного комплекса «Редут» уничтожил сверхзвуковую цель на безопасном для корабля расстоянии. Синхронно с ЗРК огонь по цели вела 100-мм артиллерийская установка А-190», — добавили в Минобороны.

Корвет «Резкий» в ходе заводских ходовых испытаний в Японском море сбил противокорабельную крылатую ракету «Москит»

Комплекс «Редут», также известный под названием «Полимент-Редут», был разработан специалистами концерна «Алмаз-Антей». О завершении его государственных испытаний стало известно в 2019 году.

Ещё в ноябре 2018-го министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что возможности этой системы «позволяют поражать любые существующие и перспективные средства воздушного нападения».

Как пояснял в интервью журналу «Национальная оборона» генеральный конструктор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Павел Созинов, в рамках ОКР «Полимент-Редут-Р» было создано три типа зенитных управляемых ракет для оснащения соответствующих кораблей: малой, средней и переходной дальности для решения задач прикрытия не только отдельно взятых кораблей, но и целого построения.

«Все ракеты нового поколения создаются с активными головками самонаведения, с инерциальными системами управления и обладают очень высокими манёвренными характеристиками для поражения всего спектра атакующих объектов», — рассказал конструктор.

Он также сообщил, что ракеты ЗРК «Полимент-Редут» унифицированы с наземным комплексом С-350 «Витязь».

Помимо корветов серии 20380, «Полимент-Редут» также устанавливается на фрегаты проекта 22350 типа «Адмирал Горшков».

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с RT заявил, что «Полимент-Редут» способен поражать любые атакующие воздушные цели в зоне своей ответственности.

Задействование подобных систем в ходе испытаний говорит о том, что тестирование корабля происходит в условиях, приближенных к боевым, считает председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

«Корвет «Резкий» находится сейчас на государственных испытаниях, которые проходят в обстановке, максимально приближенной к боевой», — заявил эксперт в разговоре с RT.

«Получать точные данные о противнике»

Напомним, многоцелевые сторожевые корветы проекта 20380 были разработаны в ЦМКБ «Алмаз». Закладка «Резкого» была осуществлена на Амурском судостроительном заводе 1 июля 2016 года. Через пять лет корвет сошёл со стапелей, а в ноябре 2021-го он был доставлен во Владивосток для подготовки к испытаниям и для последующей передачи заказчику.

После принятия на вооружение Тихоокеанского флота (ТОФ) корвет «Резкий» станет девятым кораблём этой серии в составе ВМФ России. В мае этого года Минобороны сообщило о принятии в состав Черноморского флота корвета «Меркурий» этого же проекта.

На различных стадиях готовности находятся ещё три корабля данного типа — «Строгий», предназначенный для ЧФ, а также «Грозный» и «Бравый», которые планируется передать ТОФ.

Как отмечается на сайте Объединённой судостроительной корпорации (ОСК), многофункциональный корвет проекта 20380 является «универсальным морским охотником-сторожевиком», способным уничтожать надводные корабли, транспортные суда, подводные лодки, а также осуществлять боевое охранение и огневую поддержку десанта. Суда этого класса могут выполнять функции флагманского корабля тактической группы.

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Корветы проекта 20380 вооружены современными комплексами ударного, противовоздушного и противолодочного оружия. Авиагруппа корабля включает противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ, который базируется в собственном ангаре. Конструктивные особенности судна обеспечивают низкую заметность в радиолокационном и инфракрасном диапазонах.

Применяемые при строительстве корветов этого класса композитные материалы и сплавы разработаны одним из мировых лидеров в этой области — петербургским ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей».

Помимо базового проекта 20380, существует также и его модернизированная версия — 20385.

Из кораблей этого типа Минобороны к настоящему моменту передан пока только корвет «Гремящий». В ОСК отмечают, что он оснащён крылатыми ракетами «Калибр-НК», ЗРК «Редут», 100-мм артиллерийской установкой А-190-01, зенитной 30-мм установкой АК-630М и противолодочным комплексом «Пакет».

Флоту планируется передать ещё пять кораблей обновлённого проекта: «Проворный», «Буйный», «Разумный», «Быстрый» и «Ретивый». Все они предназначены для Тихоокеанского флота.

Бывший генеральный директор «Северной верфи» Игорь Пономарёв отмечал, что корвет проекта 20385 имеет значительные преимущества перед аналогичными кораблями предыдущих серий.

«В нём улучшены ходовые характеристики, используется самое современное вооружение, для уменьшения заметности применяется радиопоглощающее покрытие. На «Гремящий» будет установлена новейшая разработка — многофункциональный радиолокационный комплекс, который позволит кораблю хорошо ориентироваться в море и получать точные данные о противнике», — приводит его слова пресс-служба ОСК.

«Современные боевые системы»

По словам капитана 1-го ранга запаса Василия Дандыкина, принятие на вооружение корвета «Резкий» позволит укрепить возможности Тихоокеанского флота.

«Корвет «Резкий», несомненно, увеличит возможности Тихоокеанского флота. Это боевой корабль 2-го ранга — четвёртый корабль, который создаётся на Дальнем Востоке. «Резкий» позиционируется как многоцелевой корабль ближней морской зоны. Он может бороться как с надводными кораблями, подводными лодками, так и наносить удары по наземным целям», — заявил Дандыкин в разговоре с RT.

Он добавил, что корабли этого проекта уже успели хорошо себя зарекомендовать в ВМФ России.

«Корвет довольно хорошо себя показал. На Балтике четыре таких корабля. В принципе, они решают задачи не только в ближней морской зоне, но также могут работать в дальней морской зоне», — пояснил Дандыкин.

Как отмечают аналитики, сейчас ведутся работы по дальнейшему развитию данной серии корветов. Третья версия получила номер 20386. По данным СМИ, к настоящему моменту разработка этого проекта продолжается.

Константин Стрельбицкий полагает, что улучшения в новом проекте могут коснуться технического оснащения кораблей.

«Подобные модернизации, как правило, предполагают перевооружение на более современные боевые системы, а также переоснащение различным новым оборудованием и системами, которые появились уже после разработки базовой версии корабля», — заключил аналитик.