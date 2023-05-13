Корвет «Меркурий» вошёл в состав ВМФ России

Корвет «Меркурий» с управляемым ракетным оружием вошёл в состав ВМФ России.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«13 мая в городе Балтийске состоялась торжественная церемония приёма в состав ВМФ России нового корвета проекта 20380 «Меркурий» и подъёма на нём Гвардейского Андреевского флага», — приводит сообщение Интерфакс.

Церемония прошла под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Ранее стало известно, что корабли Черноморского флота с начала специальной военной операции нанесли более 180 ударов «Калибрами» по объектам украинских войск.